다락방 속 포켓몬 카드, 28년 만에 결혼자금 5000만원 됐다
영국에 사는 장애 아동 특수 교사가 다락방 정리 중 발견한 어린 시절의 포켓몬 카드로 뜻밖의 ‘결혼 자금’을 마련하게 됐다.
앤드루 브라운드(38)씨는 최근 집을 정리하다가 어릴 적 모아둔 포켓몬 카드 여러 장을 발견했다. 평소 친구가 운영하는 포켓몬 트레이딩 카드 가게 일을 도와주던 그는 이 카드를 친구에게 감정 의뢰했다.
그는 지난 9일(현지시간) 영국 통신사 SWNS에 “카드를 전부 팔아도 500파운드(약 100만원) 정도일 것으로 생각했다”며 “이렇게 높은 가치가 있을 줄은 전혀 몰랐다”고 말했다.
예상은 크게 빗나갔다. 브라운드가 보유한 카드 중 상태가 최상급인 ‘스카이리지 리자몽 홀로그램 카드’의 예상 가치는 최대 1만2000파운드(약 2400만원)에 달하는 것으로 평가됐다.
브라운드는 거의 새것에 가까운 리자몽 카드 사본도 가지고 있었는데, 해당 카드 역시 약 1만 파운드(약 1999만원)에 거래되고 있었다.
브라운드는 “이 리자몽 카드는 마지막으로 구매했던 카드 팩 중 하나에서 나온 것 같다”며 “금전적 가치는 가장 높지만, 감정적인 의미는 오히려 크지 않다”고 말했다. 이어 “어릴 때 정말 좋아했던 카드들은 늘 주머니에 넣고 다녀서 많이 닳아 있다”고 덧붙였다.
그는 초등학교 시절 포켓몬 카드에 빠져 있었으며, 어머니가 카드를 사주던 기억도 또렷하다고 전했다. 특히 “기숙학교에 다닐 당시 포켓몬 열풍이 워낙 커서 학교에서 카드 사용을 금지할 정도였다”고 회상했다.
브라운드는 현재 약혼자 모슬리와 결혼을 앞두고 있다. 두 사람은 상의 끝에 포켓몬 카드를 판매해 결혼 자금에 보태기로 했다.
한편 지난 2월에는 희귀 피카츄 카드가 미국 경매에서 약 1200만 파운드(약 240억원)에 낙찰되며 화제를 모은 바 있다.
브라운드는 이번 카드 판매를 통해 최대 2만5000파운드(약 5000만원)의 수익을 올릴 것으로 예상된다. 그는 “28년 전만 해도 포켓몬의 인기가 이렇게 오래 이어질 줄은 누구도 상상하지 못했을 것”이라며 “나 역시 전혀 예상하지 못했다”고 말했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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