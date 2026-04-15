에메랄드빛 카리브해·럭셔리 리조트… 모두투어, ‘칸쿤 허니문’ 기획전 출시
프리미엄 리조트 휴양·자유일정·현지 체험 등 허니문 수요 반영… 뉴욕·라스베이거스 연계 복합 일정도
모두투어는 인기 허니문 여행지인 멕시코 칸쿤으로 신혼여행을 계획 중인 고객 수요를 겨냥, 인기 리조트와 다양한 일정 구성을 한자리에서 비교할 수 있는 ‘칸쿤 허니문’ 기획전을 출시했다고 15일 밝혔다.
칸쿤은 에메랄드빛 카리브해와 화이트 비치, 럭셔리 리조트를 앞세운 대표 허니문 여행지다. 특히 올인클루시브 시스템을 통해 현지에서 별도 추가 지출 부담 없이 고급 레스토랑 식사와 무제한 음료, 다양한 부대시설을 편리하게 즐길 수 있다는 점이 강점으로 꼽힌다. 여기에 성인 전용 럭셔리 숙소와 스파, 미식, 해양 액티비티가 더해져 신혼부부 선호도가 높다.
최근 허니문 수요는 단순한 휴양을 넘어 프리미엄 리조트 숙박과 미식·스파·액티비티 등 체험 요소, 자유로운 일정 구성을 함께 중시하는 방향으로 빠르게 다변화되고 있다. 또한 최근에는 칸쿤 단독 휴양 일정에 더해 뉴욕·라스베이거스 등 미국 주요 도시를 연계한 복합 일정까지 확대되며 허니문 선택의 폭도 한층 넓어지고 있다.
이번 기획전은 이러한 수요 흐름을 반영해 칸쿤 주요 여행지 정보와 인기 리조트, 미국 도시 연계상품을 한눈에 볼 수 있도록 구성한 것이 특징이다. 예비 신혼부부가 취향과 여행 스타일에 맞는 허니문을 보다 쉽고 효율적으로 선택할 수 있도록 했다.
대표 상품은 ‘라스베이거스+칸쿤 8일’로, 라스베이거스의 화려한 볼거리와 칸쿤의 프리미엄 리조트 휴양을 한 번에 즐길 수 있는 일정이다. 라스베이거스 특급 호텔 2박과 칸쿤 성인 전용 럭셔리 리조트 ‘스칼렛 아르떼’ 스위트 리버뷰 3박으로 구성했으며, 자연·예술·문화를 결합한 리조트와 칸쿤 최대 규모 생태 테마파크인 스칼렛 계열 테마파크 이용 혜택을 더해 휴양과 체험을 균형 있게 즐길 수 있도록 했다. 공원 내에서는 돌고래 수영 체험과 멕시코 전통 공연, 계곡과 정글을 활용한 다양한 액티비티를 즐길 수 있어 특별한 경험을 원하는 커플에게 적합하다.
또 다른 대표 상품인 ‘뉴욕+칸쿤 8일’은 뉴욕 준특급 호텔 2박과 칸쿤의 성인 전용 럭셔리 리조트 ‘시크릿츠 더 바인 칸쿤’ 프리퍼드 클럽 주니어 스위트 오션뷰 3박으로 구성했다. 뉴욕까지 함께 둘러보며 도시 여행의 매력과 칸쿤 휴양의 여유를 동시에 누릴 수 있는 점이 특징이다. 고층 타워형 객실과 고급 다이닝, 와인 체험 등을 통해 세련되고 클래식한 분위기를 원하는 고객에게 적합하다.
두 상품 모두 프리미엄 국적기 대한항공을 이용하며 허니문 고객의 다양한 여행 취향을 반영해 전 일정 자유일정으로 구성했다. 아울러 치첸이사, 세노테, 핑크라군투어, 정글투어 등 현지 인기 선택 관광을 안내해 취향에 따라 일정을 구성하고 다양한 현지 체험을 더 할 수 있도록 했다.
이번 기획전에 대한 보다 자세한 내용은 모두투어 공식 홈페이지 또는 모바일 앱에서 확인할 수 있다.
장홍석 모두투어 테마사업부 부서장은 “최근 허니문 시장은 단순 휴양을 넘어 프리미엄 숙소와 자유일정, 현지 체험을 결합한 맞춤형 수요가 뚜렷해지고 있다”며 “칸쿤의 올인클루시브 리조트 강점과 뉴욕·라스베이거스 등 미국 도시 연계 일정을 앞세워 모두투어만의 허니문 상품 경쟁력을 더욱 강화해 나갈 것”이라고 말했다.
남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
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