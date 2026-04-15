성남시, 시민 체감 재개발·재건축 2조 투입
경기도 성남시는 14일 재개발·재건축 사업에 총 2조원을 투입하는 ‘시민 체감 재개발·재건축 지원 정책’을 본격 추진한다고 밝혔다.
‘노후계획도시정비 및 지원에 관한 특별법’이 지난 2월 개정되고 오는 8월 시행됨에 따라 기존 수정·중원 지역에 이어 분당 지역까지 제도적 지원이 확대되는 데 맞춰 마련된 것이다.
개정된 노후계획도시 정비법에 기반해 분당지역 전체 지원액 규모는 총 1조 868억원에 달한다. 이에 따라 분당 정비구역 75개를 산술적으로 나누면 구역당 145억원 상당이 지원될 예정이다.
시는 분당 지역 정비에 따른 인구 증가에 대비해 학급 증설 등 교육 인프라 확충을 시가 전액 부담함으로써 어떤 환경에서도 학생들의 학습권이 보장될 수 있도록 지원할 방침이다.
시 관계자는 “기반시설 설치비 지원을 통해 분당 신도시 전체 정비에 필요한 도로와 상·하수도, 지역난방 등 필수 기반시설 비용 5451억원 규모로 직접 지원한다”며 “수정·중원 지역에도 6937억원을 지원해 정비사업의 공공 기반을 강화한다”고 말했다.
시는 그동안의 지원 사례를 바탕으로 2040년까지의 사업 수요를 반영해 총 2조원 규모의 재정을 단계적으로 투입하고, 시민 부담을 줄이는 데 정책의 초점을 맞출 계획이다.
시는 노후계획도시정비 기본방침을 합리적으로 적용해 용적률 산정 방식을 재검토하고 공공기여 부담을 완화하는 한편, 건축·교통·교육 심의를 통합하고 특별정비계획과 사업시행계획인가를 동시에 처리하는 통합인가 방식을 도입해 인허가 절차를 간소화할 계획이다.
이를 통해 사업 기간을 단축하고 비용 절감 효과를 함께 확보해 나가겠다는 구상이다.
이날 신상진 시장은 시청 모란관에서 기자회견을 열고 “정비사업은 단순한 건설공사가 아니라 시민의 삶의 질을 바꾸고 도시의 미래를 결정하는 핵심 정책”이라며 “성남시는 2조원 규모의 재정을 투입해 시민 여러분의 부담을 덜고 보다 안정적으로 정비사업에 참여할 수 있도록 문턱을 낮추겠다”고 배경을 설명했다.
그러면서 그는 “이번 ‘시민 체감 재개발·재건축 2조원 지원’은 단순한 사업 지원을 넘어 시민이 더 안전하고 쾌적한 환경에서 살아갈 권리를 지키기 위한 약속”이라며 “원도심과 신도시가 함께 균형 있게 발전할 때 성남의 미래도 더욱 단단해질 것”이라고강조했다.
성남=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
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