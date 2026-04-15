이스라엘·레바논 정부 “적대 행위 중단 논의는 양국끼리”…이란 ‘배제’ 시도

이스라엘, 레바논 미국 중재로 3자 협상

친이란 무장 정파 헤즈볼라가 수용 가능성은 낮아

미국 워싱턴 국무부에서 열린 레바논·이스라엘 회담에 앞서 마이크 니덤 미 국무부 고문(왼쪽부터), 마이크 왈츠 주유엔 미국대사, 마코 루비오 국무장관, 미셸 이사 레바논 주재 미국대사, 나다 하마데 모아와드 주미 레바논 대사, 예키엘 라이터 주미 이스라엘 대사가 기념촬영을 하는 모습. 연합뉴스

20∼30년간 이어진 헤즈볼라의 영향력을 영구히 종식시키는 문제”라고 강조했다.

다만 현재 레바논에서

교전은 이스라엘과 레바논 정부군이 아닌 헤즈볼라 간의 교전이라는 점에서 레바논 정부가 참여한 이번 논의가 한계가 있다는 분석도 있다.