이스라엘·레바논 정부 “적대 행위 중단 논의는 양국끼리”…이란 ‘배제’ 시도
이스라엘, 레바논 미국 중재로 3자 협상
친이란 무장 정파 헤즈볼라가 수용 가능성은 낮아
이스라엘과 레바논이 14일(현지시간) 미국 워싱턴DC에서 미국의 중재로 열린 3자 협상 뒤 향후 양국 간의 ‘직접 협상’을 개시하기로 합의했다고 밝혔다. 이스라엘과 레바논 내 친이란 무장정파 헤즈볼라의 휴전을 미국에 요구 중인 이란의 영향력을 차단하기 위한 조치로 해석된다. 이번 회의는 1993년 이후 이스라엘과 레바논 정부 간 이루어진 첫 주요 고위급 접촉이었다.
이스라엘과 레바논은 이날 미 국무부에서 열린 약 2시간 협상 뒤 향후 양국 정부 간의 직접 협상을 이어가기로 했다고 국무부가 성명을 통해 밝혔다.
이날 협상의 핵심은 중재를 자처한 미국의 입장이다. 국무부는 이날 협상에서 미국이 “적대 행위를 중단하기 위한 어떠한 합의도 미국의 중재 아래 양국 정부 간에 이루어져야 하며 ‘별도 경로’를 통해 진행되어서는 안 된다고 강조했다”고 밝혔다. 레바논에서 이란의 영향력을 배제하기 위한 조치로 해석된다. 뉴욕타임스는 “미국이 이란을 향해 보내는 메시지”라며 “미국과 이스라엘이 이란과의 전쟁을 종결하기 위한 휴전 협상에서 레바논 문제를 논의 대상으로 보지 않는다는 뜻으로 해석된다”고 말했다.
이스라엘은 지난 7일 이뤄진 미국과 이란 간의 2주 휴전 합의에도 레바논은 합의 대상이 아니라며 공격을 계속하고 있다. 반면 이란은 레바논도 휴전에 포함된다며 미국을 압박하고 있다.
이날 협상에는 마코 루비오 미 국무장관이 참석한 가운데 나다 하마데 모아와드 주미 레바논 대사와 예키엘 라이터 주미 이스라엘 대사, 미셸 이사 레바논 주재 미국 대사가 참석했다.
이스라엘 측은 이날 협상에서 헤즈볼라의 무장 해제 입장을 고수하는 동시에 양국 국민의 안전을 보장하기 위해 레바논 정부와 협력하겠다는 의지를 나타냈다. 레바논 측은 휴전 촉구와 인도적 위기 완화를 위한 구체적 조치를 요구했다.
루비오 국무장관은 협상에 앞서 “역사적인 기회”라며 “우리는 수십 년에 걸친 역사, 우리를 이 특별한 순간과 기회에 이르게 한 복잡한 상황들을 극복해 나가고 있음을 잘 알고 있다”고 말했다. 그러면서 “20∼30년간 이어진 헤즈볼라의 영향력을 영구히 종식시키는 문제”라고 강조했다.
다만 현재 레바논에서 진행 중인 교전은 이스라엘과 레바논 정부군이 아닌 헤즈볼라 간의 교전이라는 점에서 레바논 정부가 참여한 이번 논의가 한계가 있다는 분석도 있다. 헤즈볼라는 이스라엘과 레바논 정부 간의 어떤 형식의 대화에도 반대해왔고, 전국적인 무장 해제 요구에도 응하지 않고 있다. 레바논 정부가 이스라엘 정부와 외교적 합의를 하더라도 헤즈볼라가 수용할 가능성은 작다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
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