트럼프 “이틀 안에 파키스탄에서 뭔가 일어날 수도” 2차 협상 강력 시사
트럼프 뉴욕포스트 인터뷰 “이란, 핵무기 가질 수 없어”…20년 우라늄 농축 유예안에 반대
도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 향후 이틀 안에 파키스탄에서 이란과 종전 협상이 재개될 수 있다고 밝혔다. 미국과 이란이 2차 협상을 준비 중이라는 보도가 이어지는 가운데 논의가 급물살을 탈지 주목된다.
트럼프 대통령은 이날 파키스탄 이슬라마바드에서 취재 중인 뉴욕포스트 기자와 전화 인터뷰에서 이란과의 종전 협상 관련해 “당신은 거기에 있어야 한다”며 “앞으로 이틀 안에 뭔가 일어날 수도 있고 우리가 그곳으로 갈 가능성이 더 커졌기 때문”이라고 말했다.
트럼프는 “가능성이 왜 더 큰지 아느냐”며 “군 최고위 인사(field marshal)가 매우 잘하고 있기 때문”이라고 덧붙였다. 뉴욕포스트는 트럼프가 언급한 군 최고위 인사가 아심 무니르 파키스탄군 총사령관이라고 전했다. 무니르 총사령관은 미국과 이란 간 1차 종전 협상 성사 과정에서도 핵심적인 역할을 했다.
트럼프는 “그는 환상적이다. 그러므로 우리가 그곳으로 다시 가게 될 가능성이 더 크다”며 “왜 우리가 아무 관계도 없는 나라로 가야 하는가”라고 했다. 스위스 제네바에서 2차 협상이 열릴 수 있다는 관측과는 거리를 둔 발언으로 해석된다.
트럼프는 이날 뉴욕포스트와 2차례 전화 인터뷰를 했다. 트럼프는 1차 전화 인터뷰 뒤 30분 후 다시 전화를 걸어와 이같이 전했다고 뉴욕포스트는 전했다.
트럼프는 앞선 통화에서는 “논의가 일어나고 있지만 알다시피 조금 느리다”며 향후 협상은 유럽에서 열릴 가능성이 크다고 말했다. 그는 2차 회담에 누가 미국 대표로 참석할지는 밝히지 않으면서도 자신은 참석하지 않는다고 확인했다.
트럼프는 미국이 이란과의 1차 회담에서 최소 20년간 우라늄 농축 프로그램을 중단할 것을 요구했다는 언론 보도를 반박했다. 그는 “나는 그들이 핵무기를 가질 수 없다고 말해왔다”며 “따라서 ‘20년’이라는 기간은 마음에 들지 않는다”고 말했다. 그는 20년 유예 조치가 협상 타결을 견인할 수 있지 않으냐는 질문에는 “나는 이란이 승리했다고 느끼게 하고 싶지 않다”고 답했다.
전날 월스트리트저널(WSJ) 등은 미국이 이란에 우라늄 농축 권리를 영구 포기할 것을 요구해왔던 기존 입장에서 물러나 20년간 우라늄 농축 중단을 요구했다고 보도한 바 있다.
미국과 이란은 현지시간 지난 11∼12일 이슬라마바드에서 21시간 협상을 벌였지만 합의 도출에 실패했다. 이후 미국은 이란 해상에 대한 봉쇄에 나섰지만 물밑에서는 이란과 협상을 이어가고 있다는 보도가 이어졌다. 미국과 이란의 지난 7일 시작된 ‘2주 휴전’ 이후 협상과 대치를 이어가고 있다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
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