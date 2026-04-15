맞춤형 노인정책 확대…‘살기 좋은 도시 하남’ 도약
1582억 투입 ‘전 생애 노인복지’ 구축
통합형 노인복지 정책…초고령사회 대응
경기 하남시가 일자리·건강·여가·돌봄·장례까지 아우르는 통합형 노인복지 정책으로 초고령사회 대응에 나서고 있다.
하남시는 65세 이상 인구 5만4772명(전체의 16.6%)에 맞춰 2026년 노인복지 예산 1582억원을 투입하며 전 생애주기형 복지체계를 강화하고 있다.
어르신이 사회와 연결된 삶을 이어가도록 돕는 일자리 정책부터 건강관리, 생활지원, 그리고 삶의 마지막 단계까지 책임지는 구조를 구축하는 데 초점을 맞췄다.
노인 일자리 분야에서는 총 50개 사업단, 2353명 규모로 참여 기회를 확대했다. 특히 ‘어르신 영어 멘토사업’은 전문성과 경험을 살린 세대 간 지식 공유 모델로 주목받고 있다.
또한 경기도 초기투자비 지원사업과 연계해 미사노인복지관 내에 조성된 카페 운영과 찾아가는 빨래방 사업 역시 어르신이 직접 참여하는 공동체형 일자리로, 소득 창출과 사회적 역할을 동시에 실현하고 있다. 지난해 모집에 4429명이 지원할 만큼 참여 열기도 높다.
생활 기반 복지도 강화됐다. 경로당을 단순 휴식 공간에서 식사와 교류가 가능한 생활 거점으로 전환하고, ‘경로당 급식도우미 지원사업’을 통해 운영 부담을 줄이는 동시에 참여 어르신의 근로 여건을 개선했다.
노후 시설 개선도 병행해 냉난방기, TV 교체와 보일러 정비 등을 추진하며 쾌적한 환경을 조성하고 있다. 경로식당도 추가로 확충할 계획이다.
70세 이상 어르신에게 연간 최대 16만원의 교통비를 지원하고, 무료 독감 예방접종 대상을 기존 65세에서 60세 이상으로 확대하는 등 일상 밀착형 지원도 늘렸다.
독거 어르신 대상 건강음료 배달과 안부 확인, 100세 장수축하 지원 등은 고독사 예방과 정서적 돌봄 기능을 강화하는 정책이다. 무료목욕탕 운영과 이·미용비 지원도 위생과 건강 유지를 돕는 실질적 지원책으로 자리잡고 있다.
개관 1년 만에 회원 5000명을 돌파한 미사노인복지관은 59개 프로그램과 하루 평균 230명 규모의 급식 서비스를 제공하며 지역 복지의 중심 역할을 수행하고 있다. 디지털 체험공간 운영을 통해 어르신의 정보 접근성도 높이는 등 복지 인프라도 빠르게 자리잡고 있다.
하남시는 삶의 마지막까지 책임지는 정책도 추진 중이다. 광주시와 협력해 공설 종합장사시설 건립을 추진하며, 화장·봉안·자연장·장례식장 기능을 통합한 인프라를 구축할 계획이다. 이를 통해 시민들의 장례 이동 부담을 줄이고 품격 있는 장례 환경을 마련한다는 방침이다.
시 관계자는 “어르신이 일할 때는 사회와 연결하고, 돌봄이 필요할 때는 곁을 지키며 마지막 여정까지 함께하는 것이 목표”라며 “일자리, 돌봄, 장사 인프라를 유기적으로 연계해 빈틈없는 하남형 노인복지를 완성해 나가겠다”고 밝혔다.
하남=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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