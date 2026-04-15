맞춤형 노인정책 확대…‘살기 좋은 도시 하남’ 도약

1582억 투입 ‘전 생애 노인복지’ 구축

통합형 노인복지 정책…초고령사회 대응

하남시 미사강변14단지 경로당을 찾은 어르신들이 배식을 받으며 활짝 웃어보이고 있다. 하남시 제공

찾아가는 빨래방 사업 역시 어르신이 직접 참여하는 공동체형 일자리로, 소득 창출과 사회적 역할을 동시에 실현하고 있다. 지난해 모집에 4429명이 지원할 만큼 참여 열기도 높다.

미사노인복지관 내 카페 ‘미노’에서 어르신 바리스타가 추출한 커피를 들고 환한 미소를 지어 보이고 있다. 하남시 제공

독거 어르신 대상 건강음료 배달과 안부 확인, 100세 장수축하 지원 등은 고독사 예방과 정서적 돌봄 기능을 강화하는 정책이다. 무료목욕탕 운영과 이·미용비 지원도 위생과 건강 유지를 돕는 실질적 지원책으로 자리잡고 있다.

LH해복꿈터 미사강변지역아동센터를 찾은 어르신 영어멘토가 아이들과 즐겁게 소통하며 영어 수업을 진행하고 있다. 하남시 제공