‘트럼프폰’ 새 디자인 공개… 성조기 새긴 황금폰

최종가격·출시일정 여전히 미공개

‘올해 후반 출시’ 안내마저 삭제

지금 100달러 내면 499달러 확정

트럼프 모바일이 웹사이트에서 예약 판매 중인 자사 첫 스마트폰 T1 폰의 이미지

전체를 덮는 거대한 ‘T1’ 로고가 있었다. 더 버지는

“이 로고는 제거될 것이라고

들었는데 실제로 이번 디자인에서 사라졌다”고 설명했다.

지난 2월 초 트럼프 모바일 임원이 더 버지와의 화상 통화에서 T1 폰을 보여주는 모습. 더 버지 해당 기사에 첨부된 이미지

뒷면에는 카메라 렌즈 3개가 세로로 나란히 배치됐다. 그 옆에는 또 다른 ‘트럼프 모바일’ 로고가 들어갔다. 트리플 렌즈는 간격이 일정하지 않다.

최종 디자인으로 보인다고 더 버지는 설명했다.

이후 6.25인치로 변경됐다가 되돌아간 셈이다.

트리플 카메라는 5000만 화소 메인 카메라와 2배 망원 렌즈, 800만 화소 초광각 카메라로 기재됐다.

전면 카메라도 5000만 화소다.

5000mAh 배터리는 30W 충전을 지원한다. 512GB 저장공간과 퀄컴 스냅드래곤7 시리즈(세부 모델 미공개)를 탑재하고 안드로이드 15로 구동된다.

트럼프 모바일 웹사이트에 공개된 홍보 영상

웹사이트에서 100달러 보증금을 내면 해당 프로모션 가격을 확정할 수 있다고 한다.

지난 2월 더 버지 인터뷰에서 트럼프 모바일 임원들은 499달러가 ‘도입 가격’으로 재출시 후에는 가격이 인상될 것이라고 밝혔다.

새 가격은 1000달러 미만이 될 것이라고 설명했다.

요금제도 일부 조정했다. 47.45달러 요금제에 군인 및 재향군인 대상 15% 할인 혜택이 추가됐다. 회선 수가 늘어날수록 요금이 낮아지는 가족 요금제도 도입됐다.

트럼프 모바일은 폰 상태 표시줄에 ‘트럼프(Trump)’가 네트워크명으로 표시된다는 점을 강조하고 있다. “

더 버지는 설명했다. 이 매체

기자는 지난해 테스트에서 이를 확인했다고 한다.

새롭게 개편된 트럼프 모바일 웹사이트 첫 화면

다만 웹사이트는 여전히 완성 단계는 아닌 것으로 보인다고 더 버지는 전했다. 기자가 이날 오전 3시(현지시간) 처음 확인했을 때 일부 하위 페이지는 사전 테스트용 주소로 연결됐다고 한다.

더 버지는 “T1 폰 보증금을 결제하려 하면 지난해 6월 공개됐던 초기 렌더 이미지가 나타났다”며 “이런 오류는 몇 시간 내 수정됐지만 다른 페이지에서는 499달러가 총가격이 아니라 보증금으로 표시되는 오류가 새로 발견됐다”고 설명했다.