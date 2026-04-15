한달새 600%↑ 불기둥, ‘광통신’ 뭐길래? “AI시대 핵심” vs “테마주 조심”

인공지능(AI) 생성 이미지. 제미나이 생성

핵심 기술이라는 점에서 국내 관련주들까지 들썩이고 있다. 최근 한 달 새 600% 이상 폭등한 종목까지 등장하면서 과열 양상도 나타난다. 전문가들은 “실적 없는 테마주는 경계해야 한다”고 지적했다.

“산업의 성장성과 별개로 일부 종목들에 단기적 수급 쏠림 현상이 나타나 과열 움직임이 있다. 해당 기업이 실제 데이터센터형 매출을 보유하고 있는지, 글로벌 공급망에 포함되는지, 기술 경쟁력이 있는지 점검할 필요가 있다”고 지적했다.