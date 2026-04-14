이스라엘 정보수장 “이란 정권 교체돼야 임무 끝나”
홀로코스트 행사서 전쟁 관련 첫 공개 발언
NYT “목표 미달성 국내 비판 의식한 듯”
이스라엘 정보기관 수장이 이란 정권이 교체돼야만 임무가 끝난다고 밝혔다.
이스라엘 해외정보기관 모사드를 이끄는 다비드 바르네아 국장은 14일(현지시간) 이스라엘 홀로코스트 추모일 기념식에서 이란 정부 전복이 여전히 과제에 포함돼 있음을 시사했다고 뉴욕타임스(NYT)가 보도했다.
바르네아 국장은 이번 전쟁이 이란 정권에 심각한 타격을 입혔지만 정권이 교체돼야만 임무가 완료된다고 밝혔다. 그는 이를 위한 노력이 계속되고 있다고 강조했다.
이번 전쟁에 대해 바르네아 국장이 공개 발언을 하기는 처음이다. 그는 이스라엘이 전쟁 목표를 달성하지 못했고 이란 권력 구조가 여전히 유지되고 있다는 국내 비판을 의식한 듯한 모습을 보였다고 NYT는 전했다.
바르네아 국장은 “우리는 테헤란 공습 이후에도 작전을 지속하고 성과를 거두기 위해 작전을 계획하고 준비해 왔다”고 말했다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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