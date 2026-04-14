이스라엘 정보수장 “이란 정권 교체돼야 임무 끝나”

홀로코스트 행사서 전쟁 관련 첫 공개 발언

NYT “목표 미달성 국내 비판 의식한 듯”

전임인 이란 최고지도자 루홀라 호메이니와 알리 하메네이, 그리고 신임 이란 최고지도자 모즈타바 하메네이를 오른쪽부터 차례로 묘사한 초상화. EPA연합뉴스

이스라엘 홀로코스트 추모일 기념식에서 이란 정부 전복이 여전히 과제에 포함돼 있음을 시사했다고 뉴욕타임스(NYT)가 보도했다.

이스라엘이 전쟁 목표를 달성하지 못했고 이란 권력 구조가 여전히 유지되고 있다는 국내 비판을 의식한 듯한 모습을 보였다고 NYT는 전했다.