트럼프는 금리 낮추라는데… 재무장관 “관망이 답”

미 언론 인터뷰서 “낮추긴 해야 하지만

지금은 상황 지켜봐야… 연준 대응 적절”

CNN “서둘러 낮추면 높은 인플레 위험”

스콧 베선트 미국 재무장관이 지난달 16일(현지시간) 프랑스 파리에서 중국 대표단과 회의를 마친 뒤 취재진과 대화하는 모습. 로이터연합뉴스

미국 재무장관이 금리 인하에 앞서 상황을 지켜보는 것이 바람직하다는 의견을 밝혔다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 중앙은행에 금리 인하를 압박하는 상황에서 나온 발언이다.



스콧 베선트 미국 재무장관은 14일(현지시간) 미 신생매체 세마포르 인터뷰에서 “금리를 낮춰야 한다고 생각하느냐고 묻는다면 결국에는 그렇다고 본다”면서도 “다만 지금은 상황을 지켜봐야 한다”고 말했다.



그는 전쟁 상황에서 중앙은행인 연방준비제도가 가만히 지켜보는 것이 적절한 대응이라고 평가했다.



연준은 지난해 말 세 차례 금리를 인하한 뒤 현재까지 추가 인하를 단행하지 않았다. 당국자들 역시 현재로서는 금리를 유지하는 것이 최선이라는 입장을 내비쳐 왔다.



CNN방송은 트럼프 대통령이 연준에 금리 인하를 계속 요구하고 있다는 점을 상기시켰다.



CNN은 “이란 전쟁으로 주요 글로벌 해상 통로인 호르무즈 해협이 봉쇄되면서 이미 원자재 가격이 상승했다”며 “이에 따라 금리를 서둘러 인하할 경우 인플레이션이 높은 수준을 유지할 위험이 있어 연준은 물론 베선트조차도 당장 금리 인하를 주장하기 어려운 상황이 됐다”고 해설했다.



베선트는 여전히 올해 미국 경제성장률이 4%를 넘을 것으로 보는지에 대한 질문에 “분명히 우리가 만회해야 할 부분이 있을 것”이라고 답했다.



강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 미국 재무장관이 금리 인하에 앞서 상황을 지켜보는 것이 바람직하다는 의견을 밝혔다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 중앙은행에 금리 인하를 압박하는 상황에서 나온 발언이다.스콧 베선트 미국 재무장관은 14일(현지시간) 미 신생매체 세마포르 인터뷰에서 “금리를 낮춰야 한다고 생각하느냐고 묻는다면 결국에는 그렇다고 본다”면서도 “다만 지금은 상황을 지켜봐야 한다”고 말했다.그는 전쟁 상황에서 중앙은행인 연방준비제도가 가만히 지켜보는 것이 적절한 대응이라고 평가했다.연준은 지난해 말 세 차례 금리를 인하한 뒤 현재까지 추가 인하를 단행하지 않았다. 당국자들 역시 현재로서는 금리를 유지하는 것이 최선이라는 입장을 내비쳐 왔다.CNN방송은 트럼프 대통령이 연준에 금리 인하를 계속 요구하고 있다는 점을 상기시켰다.CNN은 “이란 전쟁으로 주요 글로벌 해상 통로인 호르무즈 해협이 봉쇄되면서 이미 원자재 가격이 상승했다”며 “이에 따라 금리를 서둘러 인하할 경우 인플레이션이 높은 수준을 유지할 위험이 있어 연준은 물론 베선트조차도 당장 금리 인하를 주장하기 어려운 상황이 됐다”고 해설했다.베선트는 여전히 올해 미국 경제성장률이 4%를 넘을 것으로 보는지에 대한 질문에강창욱 기자 kcw@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지