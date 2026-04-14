IMF, 세계성장률 전망 낮춰… “2%까지 떨어질 수도”

“중동 전쟁으로 세계 경제 궤도 이탈 위험”

유가 200% 올라 내년까지 가는 시나리오도

크리스탈리나 게오르기에바 국제통화기금(IMF) 총재가 지난 9일(현지시간) 미국 워싱턴DC IMF 본부에서 열린 춘계회의 개막 전 행사에서 발언하는 모습. EPA연합뉴스

전쟁이 장기화하고 유가가 더 오를 경우 피해가 훨씬 커질 수 있다고 경고했다.

올해 세계 경제성장률은 2%에 그칠 전망이다.