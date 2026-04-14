IMF, 세계성장률 전망 낮춰… “2%까지 떨어질 수도”
“중동 전쟁으로 세계 경제 궤도 이탈 위험”
유가 200% 올라 내년까지 가는 시나리오도
국제통화기금(IMF)이 올해 세계 경제성장률을 0.2% 포인트 낮춘 3.1%로 전망했다. 중동 전쟁이 장기화하고 유가가 더 오를 경우 피해가 훨씬 커질 수 있다고 경고했다.
IMF는 14일(현지시간) 발표한 최신 세계경제전망 보고서에서 “세계 경제가 또다시 궤도에서 이탈할 위협에 직면해 있다”며 “이번에는 중동에서 전쟁이 발발한 것이 원인”이라고 밝혔다.
세계 경제성장률 전망치는 직전인 지난 1월 전망보다 0.2% 포인트 낮아졌다. 이번 조정은 전쟁이 비교적 단기간에 끝날 것이라는 가정에 기반했다. 전쟁이 길어지면 성장률 전망이 더 낮아질 수 있다는 의미다.
IMF는 전쟁 장기화를 가정한 두 가지 시나리오를 제시했다. 이 가운데 더 심각한 시나리오에서는 석유와 천연가스 가격이 올해 1월 대비 100~200% 급등해 내년까지 유지될 것으로 예상했다. 이 경우 올해 세계 경제성장률은 2%에 그칠 전망이다.
이는 세계 경제성장률이 2% 미만일 때로 정의되는 ‘글로벌 경기침체’에 근접한 수준이라고 IMF는 설명했다. 이런 상황은 1980년 이후 네 차례만 발생했다.
IMF는 전쟁 이전에는 세계 경제가 예상보다 양호한 흐름을 보이며 올해 성장률이 상향 조정될 가능성도 있었던 것으로 평가했다. 미국의 관세율이 지난해보다 낮아진 점이 성장률 하향 조정폭을 일부 상쇄했다고 덧붙였다.
피에르올리비에 구랭샤 IMF 수석 이코노미스트는 보고서에서 “중동 전쟁 발발 이후 세계 경제 전망이 급격히 어두워졌다”며 “이번 분쟁이 전례 없는 규모의 에너지 위기를 초래할 수 있다”고 경고했다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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