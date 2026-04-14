이란 청년 “다른 나라 또래 삶 생각하면 너무 속상해”
“다음 세대라도 더 나은 삶 살길 바랄 뿐”
BBC 인터뷰… “가장 빛나야 할 시기에”
영국 BBC방송이 만난 이란 젊은이들은 청춘이 전쟁에 잠식당한 것을 괴로워했다. 피로감과 무력감, 슬픔 등을 드러냈다.
테헤란에 거주하는 20대 남성은 “나는 지쳤다. 정말 많이 지쳤다”며 “우리는 인생에서 가장 빛나야 할 시기를 보내야 하는데 지금은 이런 식으로 시간을 보내고 있다”고 BBC 페르시아에 말했다.
그는 전쟁이 또 다른 국면으로 이어질까 두렵다고 했다.
길란주에 사는 30대 남성은 “어느 쪽도 전쟁을 멈출 만큼 충분히 결심한 것 같지 않다”고 말했다.
그는 현재 실직 상태다. 검색엔진최적화(SEO) 분야에서 일하던 친구도 계속된 인터넷 장애 탓에 해고됐다고 전했다.
테헤란 20대 여성은 “다른 나라에서 또래들이 어떻게 살고 있는지 생각하면 너무 속상하다”고 말했다.
그는 “내가 40살이 될 때쯤엔 상황이 나아질지도 모르지만 그때는 더 이상 20대가 아니다”라며 “다음 세대만이라도 더 나은 삶을 살 수 있기를 바랄 뿐”이라고 말했다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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