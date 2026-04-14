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이란 청년 “다른 나라 또래 삶 생각하면 너무 속상해”

입력:2026-04-14 22:00
수정:2026-04-14 22:03
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“다음 세대라도 더 나은 삶 살길 바랄 뿐”
BBC 인터뷰… “가장 빛나야 할 시기에”

지난 13일(현지시간) 미국 뉴욕시 서드 애비뉴에서 열린 이란 전쟁 반대 시위 중 한 참가자가 경찰에 체포되고 있다. AFP연합뉴스

영국 BBC방송이 만난 이란 젊은이들은 청춘이 전쟁에 잠식당한 것을 괴로워했다. 피로감과 무력감, 슬픔 등을 드러냈다.

테헤란에 거주하는 20대 남성은 “나는 지쳤다. 정말 많이 지쳤다”며 “우리는 인생에서 가장 빛나야 할 시기를 보내야 하는데 지금은 이런 식으로 시간을 보내고 있다”고 BBC 페르시아에 말했다.

그는 전쟁이 또 다른 국면으로 이어질까 두렵다고 했다.

길란주에 사는 30대 남성은 “어느 쪽도 전쟁을 멈출 만큼 충분히 결심한 것 같지 않다”고 말했다.

그는 현재 실직 상태다. 검색엔진최적화(SEO) 분야에서 일하던 친구도 계속된 인터넷 장애 탓에 해고됐다고 전했다.

테헤란 20대 여성은 “다른 나라에서 또래들이 어떻게 살고 있는지 생각하면 너무 속상하다”고 말했다.

그는 “내가 40살이 될 때쯤엔 상황이 나아질지도 모르지만 그때는 더 이상 20대가 아니다”라며 “다음 세대만이라도 더 나은 삶을 살 수 있기를 바랄 뿐”이라고 말했다.

강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr

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