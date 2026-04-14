이란 청년 “다른 나라 또래 삶 생각하면 너무 속상해”

“다음 세대라도 더 나은 삶 살길 바랄 뿐”

BBC 인터뷰… “가장 빛나야 할 시기에”

지난 13일(현지시간) 미국 뉴욕시 서드 애비뉴에서 열린 이란 전쟁 반대 시위 중 한 참가자가 경찰에 체포되고 있다. AFP연합뉴스

테헤란에 거주하는 20대 남성은 “나는 지쳤다. 정말 많이 지쳤다”며

“우리는 인생에서 가장 빛나야 할 시기를 보내야 하는데 지금은 이런 식으로 시간을 보내고 있다”고 BBC 페르시아에 말했다.