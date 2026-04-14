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[속보] 회담 몇 시간 앞두고… 이스라엘, 레바논 공습

입력:2026-04-14 21:34
수정:2026-04-14 21:40
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14일 오전 공격… 레바논 국영 언론 보도
NYT “이스라엘·헤즈볼라 종전 합의 요원”

뉴욕타임스가 AFP통신을 인용해 공개한 영상

이스라엘이 레바논과의 회담을 몇 시간 앞둔 14일(현지시간) 오전 레바논 남부 두 도시를 공습했다고 레바논 국영 통신사 NNA 보도했다.

이스라엘과 레바논 당국자들은 향후 대응 방안을 모색하기 위해 이날 워싱턴에서 회담을 열 예정이었다. 성사될 경우 양국 간 수십 년 만의 첫 대면 회담이다.

미 국무부는 양국 주미 대사와 마코 루비오 미 국무장관이 참여할 예정이라고 밝혔다.

뉴욕타임스(NYT)는 레바논 공습 소식을 전하며 “양측은 이번 회담의 목표에 대해 여전히 큰 입장 차를 보이고 있다”고 설명했다.

신문은 “이 회담이 이스라엘과 이란의 지원을 받는 레바논 무장단체 헤즈볼라 간 전쟁을 즉각 종식시키는 합의로 이어질 가능성은 낮은 것으로 예상된다”고 전망했다.

강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr

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