[속보] 회담 몇 시간 앞두고… 이스라엘, 레바논 공습

14일 오전 공격… 레바논 국영 언론 보도

NYT “이스라엘·헤즈볼라 종전 합의 요원”

뉴욕타임스가 AFP통신을 인용해 공개한 영상

이스라엘이 레바논과의 회담을 몇 시간 앞둔 14일(현지시간) 오전 레바논 남부 두 도시를 공습했다고 레바논 국영 통신사 NNA 보도했다.



이스라엘과 레바논 당국자들은 향후 대응 방안을 모색하기 위해 이날 워싱턴에서 회담을 열 예정이었다. 성사될 경우 양국 간 수십 년 만의 첫 대면 회담이다.



미 국무부는 양국 주미 대사와 마코 루비오 미 국무장관이 참여할 예정이라고 밝혔다.



뉴욕타임스(NYT)는 레바논 공습 소식을 전하며 “양측은 이번 회담의 목표에 대해 여전히 큰 입장 차를 보이고 있다”고 설명했다.



신문은 “이 회담이 이스라엘과 이란의 지원을 받는 레바논 무장단체 헤즈볼라 간 전쟁을 즉각 종식시키는 합의로 이어질 가능성은 낮은 것으로 예상된다”고 전망했다.



강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 이스라엘이 레바논과의 회담을 몇 시간 앞둔 14일(현지시간) 오전 레바논 남부 두 도시를 공습했다고 레바논 국영 통신사 NNA 보도했다.간 수십 년 만의 첫 대면 회담이다.미 국무부는 양국 주미 대사와 마코 루비오 미 국무장관이 참여할 예정이라고 밝혔다.뉴욕타임스(NYT)는 레바논 공습 소식을 전하며 “양측은 이번 회담의 목표에 대해 여전히 큰 입장 차를 보이고 있다”고 설명했다.신문은 “이 회담이 이스라엘과 이란의 지원을 받는 레바논 무장단체 헤즈볼라 간 전쟁을 즉각 종식시키는 합의로 이어질 가능성은 낮은 것으로 예상된다”고 전망했다.강창욱 기자 kcw@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지