[속보] 이란 국영 언론 “2차 회담 개최 합의 없어”

파키스탄발 ‘회담 재개’ 보도 부인

이란 알리 하메네이 전 최고지도자의 포스터가 지난 3월 24일 이란 이스파한의 전통시장 복도에 걸려 있는 모습. 로이터연합뉴스 (로이터/알라 알)

미국과 이란이 추가 회담을 열기로 한 합의는 아직 없다고 이란 국영 통신사 이란이슬람공화국통신(IRNA)이 14일(현지시간) 보도했다.

실제 회담이 성사될지는 불확실하다고 덧붙였다.