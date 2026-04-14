[속보] 이란 국영 언론 “2차 회담 개최 합의 없어”
파키스탄발 ‘회담 재개’ 보도 부인
미국과 이란이 추가 회담을 열기로 한 합의는 아직 없다고 이란 국영 통신사 이란이슬람공화국통신(IRNA)이 14일(현지시간) 보도했다.
앞서 일부 매체는 파키스탄 측 소식통을 인용해 양국 대표단이 이번 주 후반 파키스탄 이스라바마드로 돌아와 협상을 재개할 수 있다고 보도했다.
IRNA는 “(외교 소식통은) ‘이슬라마바드에서든 다른 형식이든 회담 개최에 대한 합의와 관련해 아직 어떤 정보도 없다’고 밝혔다”고 전했다.
앞서 CNN은 도널드 트럼프 행정부 관계자들이 휴전 만료일인 오는 21일 이전에 이란 측과의 두 번째 대면 회담 가능성에 대해 내부적으로 논의 중이라고 보도했다. 다만 실제 회담이 성사될지는 불확실하다고 덧붙였다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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