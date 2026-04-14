이란, 약 400조원 공습 피해 추산… “최종 확정 전”
이란이 미국과 이스라엘의 공습으로 입은 피해를 약 2700억 달러(397조4400억원)로 추산했다.
파테메 모하제라니 이란 정부 대변인은 “미국과 이스라엘의 공격으로 인한 이란의 피해는 현재 약 2700억 달러로 추산된다”고 밝혔다고 이란 반관영 통신사 타스님 통신이 14일(현지시간) 보도했다.
이란은 지난 2월 28일부터 임시 휴전 발효 전날인 지난 7일까지 38일간 미국과 이스라엘의 공습을 받았다.
이 수치는 아직 최종 확정된 것은 아니라고 모하제라니 대변인은 덧붙였다.
그는 “우리 협상팀이 추진 중이고 이슬라마바드 회담에서도 다뤘던 사안 가운데 하나가 전쟁 배상 문제”라며 피해 규모를 공개했다.
이란 지도부는 미국과 이스라엘과의 평화를 위한 조건으로 우라늄 농축 권리 인정, 배상금 지급, 모든 제재 해제 등을 포함한 요구안을 제시한 것으로 전해졌다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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