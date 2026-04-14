한국 등 아·태지역 880만명 빈곤 위험… 전쟁 여파
UN 추산… 440조원 생산 손실 우려도
이란 전쟁 여파로 아시아·태평양 지역이 최대 440조원에 이르는 손실을 입고 880만명이 빈곤에 빠질 위험이 있다는 유엔 보고서가 발표됐다.
유엔개발계획(UNDP)은 14일(현지시간) 중동에서의 군사적 긴장이 운송, 전력, 식량 비용을 상승시켜 아시아·태평양 지역에서 970억 달러에서 2990억 달러에 이르는 생산 손실을 초래할 수 있다고 추산했다. 한화로는 약 143조~440조원에 해당하는 규모다.
이는 해당 지역 국내총생산(GDP)의 약 0.3~0.8%에 해당하는 규모라고 UNDP는 설명했다.
UNDP는 이번 전쟁으로 전 세계에서 3200만명이 빈곤에 빠질 수 있다고 전망했다. 이 가운데 880만명이 아시아·태평양 지역에 집중될 것으로 봤다.
미 CNN방송은 “사상 최악의 석유 위기는 이미 원유와 천연가스 가격을 급등시켰고 경제 성장 전망에도 부담을 주고 있다”며 “특히 중동 에너지 수입 의존도가 높은 아시아는 공급 부족의 영향을 크게 받고 있다”고 해설했다.
각국은 연료와 전력 소비를 줄이고 대체 에너지원을 찾으려 노력 중이지만 선택지는 제한적이고 비용은 높다고 방송은 지적했다.
UNDP 아시아·태평양 지역 책임자 카니 위그나라자는 “지금 나타나는 것은 모든 것이 멈추는, 즉각적이고 거대한 충격”이라고 평가했다.
그는 “각국이 매우 빠르게 대응하면 지역 GDP 손실은 약 970억~1000억 달러 수준에 머물 수 있지만 비축분이 소진되고 대응 여력이 줄어들면 그 규모는 세 배까지 커질 수 있다”고 설명했다.
CNN은 “아시아는 세계 인구의 대부분을 차지하고 전 세계 제조업의 절반 이상을 담당하는 지역”이라며 “따라서 이 지역의 경제 충격은 전 세계에 상당한 영향을 미칠 수 있다”고 덧붙였다.
방송은 “한국, 일본, 필리핀 등 주요 미국 동맹국이 포함돼 있다”며 “이들 국가 역시 중동 에너지 공급이 급감하면서 경제를 방어하기 위해 대응 중”이라고 전했다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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