한국 등 아·태지역 880만명 빈곤 위험… 전쟁 여파

UN 추산… 440조원 생산 손실 우려도

지난 7일(현지시간) 인도 하리아나주 마네사르에서 공장 노동자들이 회사에 임금 인상을 요구하는 시위에 참여한 모습. 로이터연합뉴스

중동에서의 군사적 긴장이 운송, 전력, 식량 비용을 상승시켜 아시아·태평양 지역에서 970억 달러에서 2990억 달러에 이르는 생산 손실을 초래할 수 있다고 추산했다.

880만명이 아시아·태평양 지역에 집중될 것으로 봤다.

사상 최악의 석유 위기는 이미 원유와 천연가스 가격을 급등시켰고 경제 성장 전망에도 부담을 주고 있다”며 “특히 중동 에너지 수입 의존도가 높은 아시아는 공급 부족의 영향을 크게 받고 있다”고 해설했다.

한국, 일본, 필리핀 등 주요 미국 동맹국이 포함돼 있다”며 “이들 국가 역시 중동 에너지 공급이 급감하면서 경제를 방어하기 위해 대응 중”이라고 전했다.