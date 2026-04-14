이란 전쟁 여파에 美어린이들 충치 걱정… 불소 부족

2011년 1월 7일 미국 뉴햄프셔주 콩코드에서 식수대에서 물이 나오는 모습. AP연합뉴스

도를 유지하는 데 어려움을 겪는 것으로 나타났다.

장기적 공급 차질이 이어질 경우 특히 어린이를 중심으로 충치 위험이 높아질 수 있다고 우려했다”고 전했다.