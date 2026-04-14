이란 전쟁 여파에 美어린이들 충치 걱정… 불소 부족
미국 상수도 기관들이 이란 전쟁으로 음용수 내 권장 불소 농도를 유지하는 데 어려움을 겪는 것으로 나타났다.
미 수도사업자협회는 전쟁으로 공급망이 압박을 받으면서 추가 부족 사태가 발생할 것으로 예상된다고 밝혔다고 14일 AP통신이 보도했다.
미국은 충치 예방을 위해 지방정부 주도로 적정 농도의 불소를 수돗물에 넣는 정책을 시행 중이다.
음용수 불소화에 사용하는 화학물질의 주요 공급국 중 하나가 이스라엘이다.
불소 부족을 겪는 상수도 기관은 아직 많지 않다고 한다. 이런 상황에서도 일부 지역은 주민 수십만명이 영향을 받고 있다고 AP통신은 설명했다.
통신은 “치과의사들은 단기간의 불소 농도 저하는 대부분 사람에게 큰 문제가 되지 않을 것으로 본다”며 “장기적 공급 차질이 이어질 경우 특히 어린이를 중심으로 충치 위험이 높아질 수 있다고 우려했다”고 전했다.
한국은 1980년대부터 지방자치단체 참여 방식으로 수돗물 불소화 사업을 시행했다. 2010년 이후에는 안전성 우려 등으로 중단됐다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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