與 전남광주특별시장 후보에 민형배 확정…여야 대진 윤곽
김영록 후보와 결선투표서 승리
민형배 “시민주권정부 완성할 것”
초대 전남광주특별시장 더불어민주당 후보로 민형배 후보가 최종 확정됐다.
더불어민주당 중앙당 선거관리위원회는 14일 오후 “차기 통합특별시장 후보 경선 결선투표 결과 기호 1번 민형배 후보가 최종 후보로 확정됐다”고 공식 발표했다.
‘새 술은 새 부대에’를 슬로건으로 내세운 민형배 후보는 결선투표까지 가는 접전 끝에 3선 도전에 나선 김영록 후보를 누르고 이날 최종 후보로 선출됐다. 이로써 100여일간 이어진 민주당 초대 통합특별시장 경선 일정은 모두 마무리됐다.
민 후보는 결선투표 결과 발표 직후 입장문을 내고 “이번 결과는 정체된 전남광주를 깨우고 시민의 삶을 실질적으로 바꾸라는 주권자 시민의 엄중한 명령”이라며 “그 뜻을 한순간도 잊지 않겠다”고 말했다. 이어 “시민이 주인이 되는 ‘전남광주 시민주권정부’를 확실히 세우겠다”면서 “침체된 산업을 살리고 좋은 일자리를 만들어 청년들이 떠나지 않는 활기찬 도시를 만들겠다”고 강조했다.
민 후보는 경선 경쟁 상대였던 김영록·신정훈·강기정·정준호 후보 등에 대해선 “경쟁했던 모든 후보는 전남·광주의 소중한 자산”이라며 “더 크게 통합하고 더 깊게 연대해 전남·광주 대도약을 함께 이끌겠다”고 밝혔다.
민주당 후보가 확정되면서 초대 통합특별시장 여야 대진표도 윤곽을 드러냈다.
국민의힘은 이정현 전 공관위원장과 안태욱 전 광주시당위원장이 출마를 앞둬 민주당 텃밭인 전남광주에선 이례적으로 보수정당 경선 가능성이 점쳐지고 있다.
진보당에선 이종욱 민주노총 광주본부장이 후보로 나서며, 정의당에선 강은미 전 국회의원이 예비후보 등록을 마치고 표밭을 누비고 있다. 당초 조국혁신당도 후보를 영입하려 했으나, 조국 대표는 최근 “후보를 내기는 현실적으로는 어려울 것”이라며 한 발 물러선 상태다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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