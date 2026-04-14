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국민연금, 환헤지 비율 15%로 확대해 환율 방어한다

입력:2026-04-14 18:47
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환율 변동성 줄여 수익 방어 나설듯

정은경 보건복지부 장관이 14일 정부서울청사에서 열린 2026년 제3차 국민연금기금운용위원회에 참석해 발언하고 있다. 복지부 제공

보건복지부 국민연금기금운용위원회가 환율 변동성을 줄이기 위해 환헤지 비율을 15%로 확대 조정키로 했다.

기금위는 14일 ‘2026년도 제3차 회의’를 개최하고 해외 투자 관련 개선 방안을 심의·의결했다. 기존에는 10%였던 기본 환헤지 비율을 15%로 높이고, 시장 상황을 고려해 유연하게 실행한다는 계획이다. 환헤지를 하게 되면 환율 변동성에 따른 상승분이나 손실분은 포기하는 대신, 투자 수익을 안정적으로 가져갈 수 있다. 기금위는 “환율 변동성이 커진 상황에서 발생할 수 있는 환 손실을 방지하는 한편, 국민연금 포트폴리오의 변동성을 완화하기 위한 조치”라고 설명했다.

이번 결정으로 국민연금은 기본 비율에 전술적 환헤지 허용 범위(5%)를 더해 최대 20%까지 헤지를 할 수 있게 된다. 시장에서는 환헤지 비율을 5% 상향하면, 시장에 약 30조~40조원의 달러가 풀릴 것으로 보고 있다. 국민연금의 해외자산 규모는 약 827조원 규모다.

또 기금위는 금융시장 지표를 종합한 ‘위기인식지수’를 마련하고, 위기 단계에 따라 자산 배분 등을 조정하기로 했다. 위기인식지수 ‘심각’단계로 분류되면, 투자 비중을 조정하는 등 전술적 자산배분 조정을 검토하는 방식이다.

정은경 복지부 장관은 기금운용본부에 “국민들의 소중한 노후자금인 국민연금의 수익에 지장이 없도록 기금운용에 만전을 기해달라”고 주문했다.

김유나 기자 spring@kmib.co.kr

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