스마일게이트 ‘카제나’, 론칭 반주년 하프 애니버서리 쇼케이스 예고
스마일게이트가 서비스하고 슈퍼크리에이티브에서 개발한 다크 판타지 로그라이크 RPG ‘카오스 제로 나이트메어(카제나)’가 론칭 반주년을 기념하는 하프 애니버서리 쇼케이스 영상 공개를 예고했다.
스마일게이트는 지난 10일 오후 6시 ‘카제나’ 공식 유튜브를 통해 하프 애니버서리 이벤트를 예고하는 영상을 게재했다.
해당 영상에 따르면 오는 18일 정오에 론칭 반주년을 축하하고 향후 선보일 대규모 업데이트 로드맵을 소개하는 쇼케이스 영상을 정식으로 공개할 예정이다.
이번 예고 영상에서는 신규 요원 ‘하이데마리’와 차기 시즌에 선보일 신규 카오스 ‘허상의 극장’에 대한 정보가 최초로 공개됐다. 이와 함께 콘서트장 배경 음악과 게임 속 은하 아이돌의 합동 공연 모습이 등장하며 하프 애니버서리 이벤트의 핵심 테마를 암시했다.
스마일게이트는 이번 하프 애니버서리 기간 동안 온라인에서 진행하는 이벤트 외에도 오프라인 공간에서 개최하는 ‘나이트메어 가든 티파티’를 통해 이용자들과 직접 소통할 계획이다.
김주형 스마일게이트 사업실장은 “이용자 여러분께 감사하는 마음을 담아 온라인과 오프라인을 아우르는 하프 애니버서리 이벤트를 준비하고 있다. 18일 공개되는 쇼케이스 영상에서 자세한 내용들을 설명드릴 예정인 만큼 많은 시청 부탁드린다”고 말했다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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