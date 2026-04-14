경찰, ‘국회 출입 통제’ 前 경비 지휘부 3명 송치
12·3 비상계엄 당시 국회에 경력을 보내 출입 통제에 관여했다는 의혹을 받는 경찰 지휘부 3명이 검찰에 넘겨졌다.
‘3대 특검’의 잔여 사건을 수사하는 경찰 특별수사본부(특수본)는 14일 임정주 전 경찰청 경비국장, 오부명 전 서울경찰청 공공안전차장, 주진우 전 서울경찰청 경비부장 등 3명을 내란중요임무종사 및 직권남용 혐의로 서울중앙지검에 불구속 송치했다고 밝혔다.
이들은 2024년 12월 3일 비상계엄 당시 국헌문란 목적을 인식한 상태에서 서울경찰청 경찰기동대, 국회경비대 등 경력을 동원해 국회를 출입 통제하고 계엄군의 국회 경내 진입을 허용했다는 혐의를 받는다.
임 전 국장은 비상계엄 당시 경찰 경비 업무 총책임자였다. 그는 ‘국회를 봉쇄하고, 국회의원의 출입을 막으라’는 조지호 전 경찰청장의 지시를 서울경찰청에 전달했다. 오 전 차장은 임 전 국장으로부터 받은 지시를 김봉식 전 서울경찰청장에게 전파하고 국회 현장에서 계엄군의 진입을 허용했다는 의혹이 제기됐다.
임 전 국장은 최근까지 충남경찰청장, 오 전 차장은 경북경찰청장을 맡다 지난 2월 직위해제됐다.
임송수 기자 songsta@kmib.co.kr
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