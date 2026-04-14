[속보] 검찰, ‘허위사실 유포’ 전한길 구속영장 청구

전한길씨가 13일 서울 서초구 서울중앙지검에서 열린 구속영장 청구 전 피의자 조사에 출석하며 취재진에 입장을 밝히고 있다. 연합뉴스

전씨는 지난달 18일 유튜브에서 ‘

이재명 대통령이 160조원 규모의 비자금과 군사기밀을 중국에 넘겼다’는 한 남성의 주장을 내보내고, 지난달 27일엔 ‘

이준석 대표가 미국 하버드대에서 경제학을 복수 전공한 것은 거짓’

이라고 주장했다가 고소·고발됐다.