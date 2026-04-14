[속보] 검찰, ‘허위사실 유포’ 전한길 구속영장 청구
검찰이 이재명 대통령과 개혁신당 이준석 대표의 명예를 훼손한 혐의로 유튜버 전한길(본명 전유관)씨에 대한 구속영장을 청구했다.
서울중앙지검 인권보호부(이시전 부장검사)는 14일 정보통신망법상 명예훼손 및 전기통신기본법 위반 혐의로 전씨에 대한 구속영장을 청구했다고 밝혔다.
전씨는 지난달 18일 유튜브에서 ‘이재명 대통령이 160조원 규모의 비자금과 군사기밀을 중국에 넘겼다’는 한 남성의 주장을 내보내고, 지난달 27일엔 ‘이준석 대표가 미국 하버드대에서 경제학을 복수 전공한 것은 거짓’이라고 주장했다가 고소·고발됐다.
전씨는 전날 검찰에 출석하며 취재진에 “법 없이도 살아온 사람을 구속하겠다는 건 정치적 보복”이라고 주장했다.
박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr
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