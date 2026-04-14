시사 전체기사

[속보] 검찰, ‘허위사실 유포’ 전한길 구속영장 청구

입력:2026-04-14 18:02
수정:2026-04-14 18:23
공유하기
글자 크기 조정
전한길씨가 13일 서울 서초구 서울중앙지검에서 열린 구속영장 청구 전 피의자 조사에 출석하며 취재진에 입장을 밝히고 있다. 연합뉴스

검찰이 이재명 대통령과 개혁신당 이준석 대표의 명예를 훼손한 혐의로 유튜버 전한길(본명 전유관)씨에 대한 구속영장을 청구했다.

서울중앙지검 인권보호부(이시전 부장검사)는 14일 정보통신망법상 명예훼손 및 전기통신기본법 위반 혐의로 전씨에 대한 구속영장을 청구했다고 밝혔다.

전씨는 지난달 18일 유튜브에서 ‘이재명 대통령이 160조원 규모의 비자금과 군사기밀을 중국에 넘겼다’는 한 남성의 주장을 내보내고, 지난달 27일엔 ‘이준석 대표가 미국 하버드대에서 경제학을 복수 전공한 것은 거짓’이라고 주장했다가 고소·고발됐다.

전씨는 전날 검찰에 출석하며 취재진에 “법 없이도 살아온 사람을 구속하겠다는 건 정치적 보복”이라고 주장했다.

박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
첫 법정 대면…尹, 김건희 바라보며 옅은 미소
李대통령 “웬만한 사람 전과 있어…형사처벌 너무 남발”
소방관 순직 완도 창고 화재 실화 혐의 중국인 영장실질심사
‘고학력 여성에 밀려났다’…일터에서 사라지는 2030 남성들
대전 오월드 탈출 ‘늑구’, 8시간 대치 중 포획망 뚫고 달아났다
李대통령 “오목 좀 둔다고 명인전 훈수…판 엎으면 안돼”
영업이익 세계 1등 코앞인데… 아직 머나먼 ‘30만 전자’
한동훈 부산북갑 출마 공식화에… 국힘 “연대 있을 수 없는 일”
국민일보 신문구독