‘안타왕’ 손아섭 두산행…잠실서 재기 성공할까
프로야구 안타왕 손아섭이 잠실로 향했다. 한화 이글스에 몸담은 지 8개월도 채 되지 않아 또 한 번 예상치 못한 이적의 주인공이 됐다. 마운드 보강이 시급한 한화와 타선 반등이 절실한 두산 베어스의 이해관계가 맞아떨어진 가운데 손아섭이 새 둥지에서 재기에 성공할 수 있을지 주목된다.
한화 구단은 14일 “손아섭을 두산으로 보내고 이교훈과 현금 1억5000만원을 받는 트레이드를 단행했다”고 발표했다. 올 시즌 KBO리그 1호 트레이드다.
손아섭은 개인 통산 네 번째 유니폼을 입게 됐다. 롯데 자이언츠에서 데뷔해 15년간 뛰었던 그는 지난해 7월 31일 트레이드 마감 시한 직전 NC 다이노스에서 한화로 팀을 옮겼다. ‘우승 청부사’로 기대를 모았으나 팀은 준우승에 그쳤고, 개인 성적도 기대에 미치지 못했다.
수비 활용도가 제한되면서 타격에서의 역할이 중요했지만, 2년 연속 2할대 타율에 머무르자 손아섭에 대한 평가는 냉정해졌다. 한화가 자유계약선수(FA) 최대어 강백호를 영입하면서 입지가 좁아졌고, 에이징 커브에 대한 우려까지 겹치며 FA 시장에서 외면받았다. 긴 침묵 끝에 2월 중순에서야 1년 총액 1억원에 잔류가 결정된 그는 개막 시리즈 직후 2군행 통보를 받으며 사실상 전력 외 취급을 받았다.
이런 상황에서 두산이 손을 내밀었다. 두산은 이날 경기 전까지 팀 타율 0.230, OPS(출루율+장타율) 0.658로 모두 리그 최하위에 머물렀다. 양의지와 정수빈, 양석환 등 중심 타자들의 부진 속에 통산 타율 0.319를 기록 중인 손아섭을 영입해 돌파구를 마련하겠다는 계산이다.
한화 역시 이번 트레이드로 약점을 보완했다. 이번 시즌 팀 평균자책점 6.41로 리그 최하위에 머물러 있고, 불펜 평균자책점은 8.73까지 치솟았다. 지난 시즌 팀 평균자책점 3.63(2위)을 남겼던 모습과는 대조적이다. 황준서와 조동욱 등 젊은 왼손 자원들의 군 복무 문제도 부담으로 작용했다. 2019 신인드래프트 2차 3라운드 출신인 이교훈은 지난 시즌 비록 10경기 출전에 그쳤지만 평균자책점 1.17로 가능성을 보여줬다. 한화는 즉시 전력감 군필 불펜 자원을 확보하며 마운드 재건에 나설 전망이다.
손아섭은 대기록 도전을 이어간다. 통산 2618안타로 리그 최다 안타 기록을 보유한 그는 3000안타 고지를 향해 나아간다. 두산은 양의지의 포수 출전 비중을 늘리는 대신 손아섭을 지명타자로 활용할 예정이다.
최원준 기자 1jun@kmib.co.kr
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