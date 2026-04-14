펄어비스, ‘검은사막 모바일’ 모험가 초청 행사 ‘하이델 피크닉’
펄어비스가 지난 11일 ‘검은사막 모바일’ 모험가 초청 행사인 ‘하이델 피크닉 : 샤카투 PC방 편’을 열고 이용자들과 소통하는 시간을 가졌다.
이번 ‘하이델 피크닉’은 게임의 리마스터 및 PC 클라이언트 업데이트를 기념해 모험가들과 직접 교류하기 위한 자리로 마련됐다. 사전 신청을 통해 선정된 53명의 모험가들이 현장에 참석했다.
특히 현장에는 PC 클라이언트로 ‘검은사막 모바일’을 직접 체험할 수 있는 환경이 조성됐다. 인게임 콘텐츠와 연계한 이벤트도 다양하게 진행됐다.
서비스 8년 차를 맞이한 검은사막 모바일은 리마스터와 PC 클라이언트 업데이트를 단행하는 등 플레이 환경의 지속성을 위해 개선해나가고 있다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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