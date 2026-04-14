영등포구, 공약 이행 평가 4년 연속 최고 등급
서울 영등포구가 한국매니페스토실천본부에서 주관한 ‘2026 민선 8기 전국 기초단체장 공약이행 및 정보공개 평가’에서 4년 연속 ‘최고등급’(SA)을 받았다.
이번 평가는 지난해 12월 기준으로 전국 시군구 홈페이지에 공개된 공약 이행 현황과 정보공개 수준에 대한 종합 분석을 바탕으로 진행됐다. ‘공약 이행 완료도’ ‘2025년 목표 달성’ ‘주민 소통’ ‘웹 소통’ ‘공약 일치도’ 5개 항목으로 진행됐다. 영등포구는 91.7%의 공약 이행률을 보였다. 전국 평균 70.42%, 서울시 자치구 평균 83.22%를 크게 웃돌았다.
영등포구는 ‘희망·행복·미래도시 영등포’라는 비전을 제시한 바 있다. ‘주거도시’ ‘경제도시’ ‘미래교육도시’ ‘문화도시’ ‘복지도시’ 5대 분야에서 공약사업 50개를 추진하고 있다. 공약사업에는 ‘영등포 로터리 고가 철거’ ‘경부선 철도 지하화를 위한 특별법 제정’ ‘쪽방촌 정비사업’ 등도 포함돼 있다.
영등포구는 과학 인재 양성을 위한 미래교육재단을 운영하며 학생들에게 과학 교육 기회도 제공하고 있다. 신길 책마루 문화센터와 여의도 브라이튼 도서관, 영등포 제3스포츠센터 등을 추진해 주민들의 삶의 질도 높이고 있다.
영등포구 기획예산과장은 14일 “앞으로도 구민이 공감할 수 있는 정책을 지속적으로 이행하겠다”고 말했다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
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