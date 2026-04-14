“유대인이니까 배제?”… 이스라엘 대사, 日방송에 항의

출연자, ‘이란 협상 참여’ 쿠슈너 역할에 의문

“트럼프 사위라는 것밖엔… 없는 게 낫지 않나”

이스라엘 대사 “반유대주의… 대응 서한 보내”

도널드 트럼프 미국 대통령의 사위 재러드 쿠슈너가 지난11일 파키스탄 이슬라마바드에서 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리와 대화하는 모습. 쿠슈너는 이란과의 종전 협상을 위한 미국 대표단에 참여했다. 로이터연합뉴스

미국과 이란 간 협상에 쿠슈너가 참석할 것으로 보인다는 소식에 자격 문제를 언급했다.

길라드 코헨 주일 이스라엘 대사는 14일 엑스(X)에 올린 게시물.