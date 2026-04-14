의정부 성모병원 앞 사거리, 차로 확장 교통 개선 효과
경기 의정부시가 성모병원 앞 사거리 차로 확장 이후 교통 흐름 개선 효과를 확인했다.
의정부시는 스마트교차로 시스템을 활용해 교통체계를 분석한 결과, 차로 확장 이후 통행량 증가와 혼잡도 감소 등 전반적인 교통 흐름이 개선된 것으로 나타났다고 14일 밝혔다.
의정부성모병원 앞 사거리는 하루 평균 약 7만3000대가 통행하는 주요 교차로로, 서울과 양주, 포천 및 의정부 시내와 민락지구를 연결하는 핵심 구간이다. 특히 출퇴근 시간대 교통량이 집중되며 상습적인 정체와 민원이 발생해 왔다.
시는 정체 원인으로 지목된 차로 부족 문제를 해소하기 위해 보도 폭을 조정하고, 포천에서 버스터미널 방향 약 500m 구간에 직진 차로 1개를 추가하는 방식으로 교통체계를 개선했다.
그 결과 해당 구간의 첨두시간 1시간 통행량은 기존 7174대에서 7707대로 533대 증가했으며, 차로당 차량 부담은 1만2420대에서 8895대로 줄어든 것으로 분석됐다. 공사 이후 약 한 달이 지난 현재 해당 방향의 정체가 완화되고 관련 민원도 감소한 것으로 나타났다.
개선 효과 분석에는 CCTV 기반으로 교통량과 대기행렬을 측정하는 스마트교차로 시스템이 활용됐다.
개선 이전에는 포천에서 터미널 방면 2개 차로에 하루 평균 2만4840대가 집중돼 차로당 차량 부담이 1만2420대에 달하는 등 혼잡이 심각했던 반면, 반대 방향은 상대적으로 여유가 있는 비대칭 구조를 보였던 것으로 조사됐다. 또한 교통량은 오후 5~7시와 오전 8~10시 등 출퇴근 시간대에 집중되는 경향을 보였다.
시 관계자는 “경기 북부를 연결하는 핵심 교차로의 교통 불편이 이번 개선으로 완화될 것으로 기대한다”며 “앞으로도 주요 정체 구간을 중심으로 교통 개선을 지속 추진하겠다”고 말했다.
한편, 시와 경찰은 신호시간 조정 등 교통신호 체계 개선을 병행하고, 스마트교차로 시스템을 활용한 교통 흐름 관리도 지속적으로 보완해 나갈 계획이다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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