청주 식당 폭발 하루 전 “가스 냄새” 업주 신고 있었다
충북 청주 봉명동 식당 LP가스 폭발 사고 관련, 위험 징후가 사전에 있었던 것으로 파악됐다.
14일 해당 식당의 가스 설비 시공업체 관계자는 지난 12일 가스 냄새가 난다는 업주의 말을 듣고 이 식당에 출동했다고 관계 당국에 진술한 것으로 전해졌다.
폭발 사고 전날이자 업주가 족발집에서 중국집으로 업종을 변경한 뒤 첫 영업을 했던 날이다.
업주는 지난 10일 튀김기와 제면기 등을 들였고, 이 업체는 이에 대한 가스 설비 공사를 했다.
청주시는 가스 시공업체가 업주의 민원을 받은 뒤 적절한 조처를 했는지 등을 살피고 있다.
경찰도 이날 시공업체 관계자 3명을 불러 시공 과정 전반에 대한 기초 조사를 진행했다.
경찰 관계자는 “합동 감식 결과를 토대로 부실시공 여부를 규명할 예정”이라며 “업주의 민원으로 출동한 뒤 적절한 조처를 했는지, 적법한 허가 절차를 밟았는지 등도 전반적으로 살펴볼 방침”이라고 밝혔다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사