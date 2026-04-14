조선대–KAI, 항공우주산업 AI 전문 인재 양성 본격화
교육부 사업 선정…1년간 5억 지원
조선대학교는 조선대 항공우주 인재양성 부트캠프사업단이 한국항공우주산업(이하 KAI)과 함께 교육부 ‘2026 항공우주 인재양성 부트캠프 사업’의 ‘AI 융합 과정’에 최종 선정됐다고 14일 밝혔다.
이번 사업 선정으로 조선대는 오는 2027년 2월까지 1년간 5억원의 정부 지원을 받게 되며, KAI와 함께 항공우주 산업에 AI 기술을 융합시킨 ‘통합체계지원(Integrated Product Support·IPS)’을 주도할 AI 기반 융합 인재 양성을 본격화한다.
이번 ‘AI융합 과정’은 기존 항공우주 공학 교육에 최첨단 AI 기술을 접목해, 산업계가 현장에서 즉각 투입 가능한 수준의 실무 인재를 단기 집중 교육하는 것을 목표로 한다.
조선대학는 AI 융합형 교육프로그램 개발 및 플랫폼 구축과 관련 분야 산업계 교원 확보를 담당하고, KAI와 참여기업은 AI 인프라 공유, 현장실습 중심 몰입형 교육과정 공동운영 지원, AI 인재 인턴십 프로그램 운영을 지원한다.
특히 양 기관은 상호간의 협력을 통해 중급·고급 마이크로전공 신설 및 운영, 현장실습형 교육프로그램 운영, AI 기반 IPS 인턴십 프로그램 등을 추진할 계획이다.
프로젝트를 총괄하는 김태규 조선대 항공우주 인재양성 부트캠프사업단장은 “이번 AI융합 과정 선정은 조선대학교가 항공우주 교육과 AI 융합 과정의 중심지임을 다시 한번 입증한 결과”라며 “KAI과의 긴밀한 협력을 통해 대한민국 항공우주 산업을 이끌 핵심 인재 양성에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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