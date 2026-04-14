경기도교육청, AI 서·논술형 평가 확대 추진
2025년 국·사·과, 올해 수·영까지 확대
경기도교육청이 인공지능(AI) 기반 서·논술형 평가를 확대해 사고력 중심 대입 체제 구축에 나선다.
경기도교육청은 학생의 사고력과 문제해결력을 중심으로 한 미래형 평가체제 구축을 위해 인공지능(AI) 서·논술형 평가의 학교 현장 안착과 확산을 본격 추진한다고 14일 밝혔다.
이를 위해 연구학교 15개교와 실천학교 25개교를 운영하며, 학교급과 교과 특성에 맞는 평가도구를 개발·보완하고 수업에 적용해 ‘경기형 AI 서·논술형 평가 모델’을 구축할 계획이다.
교원 역량 강화도 병행한다. 도교육청은 리더교사 350명을 양성해 일반 교원 5000명을 대상으로 연수를 진행하고, 7500명을 대상으로 학교로 직접 찾아가는 맞춤형 컨설팅을 지원할 방침이다.
평가 적용 범위도 확대된다. 2025년 국어·사회·과학 교과에 도입된 데 이어 올해는 수학과 영어까지 확장해 전 교과에서 사고 과정과 문제 해결 능력을 평가하는 체계를 마련한다. 또한 교원의 자발적 연구와 현장 중심 실행을 위해 350명이 참여하는 AI 서·논술형 평가 연구회를 운영해 정책 실효성을 높일 계획이다.
서은경 도교육청 디지털인재국장은 “학생 맞춤형 성장 지원과 교원의 평가 전문성 강화를 통해 미래 대입 기반을 마련하겠다”며 “신뢰도와 타당도를 갖춘 AI 서·논술형 평가가 학교에 정착되도록 지원을 강화하겠다”고 말했다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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