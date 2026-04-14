부울경 ‘메가시티 vs 행정통합’ 충돌… 지방선거 핵심 쟁점
민주 “즉시 복원” vs 국힘 “2028 통합”
속도전·구조개편 전략 놓고 정면 대립
수도권 대응 공통… 방식 차이 선거 쟁점
6·3 지방선거를 앞두고 부산·울산·경남(부울경) 시도지사 선거에서 더불어민주당의 ‘메가시티’ 구상과 국민의힘의 ‘행정통합’ 전략이 정면으로 충돌하고 있다. 수도권 집중 대응이라는 목표는 같지만 추진 방식이 엇갈리면서 핵심 선거 쟁점으로 부상하는 모습이다.
더불어민주당 전재수 부산시장 후보, 김상욱 울산시장 후보, 김경수 경남지사 후보는 14일 경남 김해 봉하마을에서 공동 출정식을 열고 ‘부울경 해양수도 메가시티’ 구상을 공식화했다. 이들은 당선 즉시 메가시티를 복원하고 공공기관 이전과 대기업 투자 유치 등을 통해 초광역 협력 체계를 구축하겠다고 밝혔다.
민주당은 행정통합이 특별법 제정과 주민투표 등으로 시간이 필요한 만큼, 현행 지방자치법에 따른 특별지방자치단체 형태의 메가시티를 우선 복원해 재정 확보와 사업 추진 속도를 높이겠다는 입장이다. 내년도 국가 예산 편성이 진행 중인 상황에서 초광역 사업을 반영하려면 즉각적인 협력 체계 복원이 필요하다는 논리다.
민주당 후보들은 행정통합이 장기 과제인 반면 메가시티는 즉시 추진이 가능하다는 점을 강조하며 ‘속도전’ 전략을 내세우고 있다.
반면 국민의힘은 행정구역을 통합하는 ‘부산·경남 통합특별시’를 대안으로 제시했다. 부산시와 경남도는 이날 국회에서 특별법을 발의하고 2028년 통합을 목표로 한 로드맵을 공식화했다. 법안에는 재정·입법·조직 권한을 통합특별시에 이양하는 지방분권형 모델이 담겼다.
국민의힘은 기존 메가시티 모델에 대해 “행정체계만 중복되는 옥상옥 구조”라고 비판하며, 실질적인 권한과 재정을 갖춘 통합이 필요하다는 입장이다.
부울경 메가시티는 문재인 정부 당시 추진돼 출범을 앞두고 있었지만, 2022년 지방선거 이후 중단됐다. 이후 국민의힘 시도지사들은 협의체 중심의 ‘부울경 경제동맹’을 운영해 왔다.
민주당은 과거 메가시티 추진이 중단되면서 초광역 교통망 등 핵심 사업이 지연됐다는 점을 지적하며, 재정 확보와 사업 추진을 위해 메가시티 복원이 필요하다고 주장하고 있다.
이처럼 부울경 미래 전략을 놓고 ‘속도 중심 메가시티’와 ‘구조 개편형 행정통합’이 맞붙으면서 정책 경쟁이 본격화하는 양상이다.
다만 행정통합은 특별법 제정과 주민투표가 필요하고, 메가시티 역시 중앙정부 지원과 정치적 합의가 전제돼야 한다는 점에서 실현 가능성을 둘러싼 논란도 이어질 전망이다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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