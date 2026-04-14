청주 오창에 워터파크 들어선다
2029년 상반기 개장
오는 2029년까지 청주 오창에 호텔 등을 갖춘 워터파크가 들어선다.
청주시와 주식회사 조이는 14일 임시청사 직지실에서 주식회사 조이와 '청주 아마존 아쿠아파크' 조성을 위한 업무협약을 했다.
조이는 워터파크 시설인 완주 아마존과 충남 당진 아마존을 성공적으로 운영해 온 전문 기업이다.
청주 아마존 아쿠아파크는 물놀이시설과 휴양·레저시설, 숙박시설을 결합한 복합 관광시설이다. 사업자는 1500억원을 들여 오창읍 일대에 면적 37만㎡ 규모로 수로풀, 인피니트풀, 워터 슬라이드, 집라인, 글램핑 구역, 관광호텔 등을 조성한다.
이르면 2027년 착공, 2029년 상반기 개장을 목표로 사전 평가와 실시설계, 주민설명회를 진행한다.
이범석 청주시장은 “숙박과 레저가 가능한 체류형 관광시설을 조성하고 이를 기반으로 지역 관광 활성화를 도모하기 위해 사업을 추진했다”며 “KTX와 경부·중부고속도로, 청주국제공항 등 우수한 접근성을 바탕으로 경쟁력 있는 관광 인프라를 확충하겠다”고 말했다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
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