민주당 부울경 시도지사 후보 “메가시티 즉시 복원”
공공기관 이전·대기업 유치 추진
30분 생활권 교통망 구축 제시
중단된 메가시티 복원 재추진
더불어민주당 부산·울산·경남 시도지사 후보들이 공동 공약으로 ‘부울경 해양수도 메가시티’ 구상을 제시했다.
전재수 부산시장 후보, 김상욱 울산시장 후보, 김경수 경남지사 후보는 14일 경남 김해 봉하마을에서 공동 출정식을 열고 수도권 집중에 대응할 초광역 협력 전략을 발표했다.
이들은 부울경 메가시티를 즉시 복원하고 공공기관 2차 이전과 대기업 투자 유치를 추진하겠다고 밝혔다. 부산은 해양수도, 울산은 인공지능 전환(AX) 기반 제조혁신 수도, 경남은 미래산업 수도로 각각 육성하겠다는 구상이다.
또 광역급행철도 등을 중심으로 교통망을 구축해 부울경 주요 거점을 30분 생활권으로 재편하겠다고 밝혔다.
후보들은 지방선거 당선 이후 협의체를 구성해 메가시티 복원에 나서겠다고 강조했다.
한편 부울경 메가시티는 2022년 출범을 앞두고 있었으나 지방선거 이후 추진이 중단된 바 있다.
윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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