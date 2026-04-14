[속보] “美·이란 협상단, 이번 주 후반 파키스탄 복귀 예정”
로이터 통신 보도
미국과 이란이 종전 협상 테이블에 복귀할 것이라는 보도가 나왔다.
로이터 통신은 14일(현지시간) 현지 소식통 4명을 인용해 양측 대표단이 이번 주 후반 파키스탄 이슬라마바드에서 다시 가능성이 있다고 내다봤다.
이란 측 관계자는 정확한 날짜는 정해지지 않았으나 17~19일 일정을 비워두고 있다고 로이터에 전했으며, 미국 측 관계자는 AP통신을 통해 2차 협상이 오는 16일 열릴 가능성이 있다고 말했다.
중재역을 맡고 있는 파키스탄 소식통은 협상이 주말에 열릴 가능성이 높다고 말했다. 파키스탄 정부 고위 관계자는 “우리는 이란에 연락을 취했고, 2차 협상과 관련해 긍정적인 답변을 얻었다”고 로이터에 말했다.
박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr
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