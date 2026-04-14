빵·칼국수·두부두루치기…대전시, 대표음식 26년 만에 바꿨다

대전시는 최근 ‘2026년 제1회 대전 대표음식육성위원회’를 개최하고 빵·칼국수·두부두루치기를 대전의 맛 3선으로 최종 지정했다고 14일 밝혔다.

2000년 대전 6미(숯골냉면 구즉도토리묵 대청호민물고기매운탕 삼계탕 돌솥밥 설렁탕)가 지정된 이후 26년만의 첫 개편이다.

총 4314명이 참여한 온·오프라인 조사 결과 빵과 칼국수, 두부두루치기가 상위권을 차지했다. 이들 3개 음식은 온라인 68%, 오프라인 81%의 높은 득표율을 기록하며 대표음식으로서의 상징성을 확보했다.

브랜드 명칭은 ‘대전의 맛’이 61%의 지지를 얻어 최종 선정됐다. 대표음식 개수는 브랜드 집중도와 육성 효율성을 고려해 3개로 결정됐다.

위원회는 향후 ‘대전 시민이 사랑하는 음식’을 추가 발굴한다는 계획이다.

최동규 대전시 체육건강국장은 “전문가 판단에만 의존했던 기존 방식에서 벗어나 시민 참여를 기반으로 대표음식을 선정했다는 점에서 의미가 크다”며 “대전의 맛 브랜드를 체계적으로 육성해 대전을 대표하는 음식관광 자원으로 발전시키겠다”고 말했다.