동료 조종사 6명 노린 연쇄살인 계획… 전직 부기장 구속기소
고양 미수 후 부산서 1명 살해
피해자 미행·GPS 부착 등 치밀 준비
배송기사 위장 침입 등 7개월간 준비
동료 조종사들을 상대로 연쇄살인을 계획하고 실행에 옮긴 전직 항공사 부기장이 재판에 넘겨졌다. 검찰은 수개월에 걸쳐 준비된 계획범죄로 판단하고 피고인을 구속기소 했다.
부산지검 형사3부(부장검사 김경목)는 전직 항공사 부기장 김동환(49)을 살인과 살인미수, 살인예비 혐의로 구속기소 했다고 14일 밝혔다.
검찰에 따르면 김씨는 공군사관학교 선배이자 같은 항공사에 근무했던 조종사 6명을 살해하기로 마음먹고 지난해 8월부터 약 7개월간 범행을 준비한 것으로 조사됐다. 이 과정에서 범행도구를 구매하고 피해자들을 미행하거나 주거지를 수차례 답사하는 등 치밀하게 계획을 세웠다.
김씨는 지난달 16일 경기 고양시에서 배송 기사로 위장해 피해자 A씨 자택에 침입해 살인을 시도했으나 미수에 그쳤다. 이어 다음날 부산에서 또 다른 피해자 B씨를 같은 방식으로 찾아가 흉기로 살해한 혐의를 받는다.
검찰은 김씨가 추가로 4명의 피해자를 대상으로 범행을 준비한 사실도 확인했다. 피고인은 범행 대상 6명 가운데 우선순위를 정하고, 상황에 따라 다른 대상에게 범행을 이어갈 계획이었던 것으로 조사됐다.
수사 결과 김씨는 항공사 재직 과정에서 동료 조종사들로부터 조직적인 음해와 괴롭힘을 당했다고 믿고 범행을 결심한 것으로 나타났다. 특히 조종사 공제회와의 금전 분쟁에서 기대보다 적은 금액을 받게 되자, 이에 격분해 범행 계획을 구체화한 것으로 파악됐다.
김씨는 범행 과정에서 추적을 피하고자 현금과 선불 교통카드를 이용하고, 범행 후 옷을 갈아입으며 이동하는 등 치밀하게 흔적을 지우려 한 것으로 드러났다. 또 피해자 차량에 위치추적 장치를 부착해 동선을 파악한 정황도 확인됐다.
검찰은 사건 송치 이후 추가 압수수색과 계좌·통신 분석, 임상심리 분석 등을 통해 범행 동기와 준비 과정을 구체적으로 입증했다고 설명했다.
검찰은 “수개월간 계획된 중대한 범죄로 사회적 파장이 크다”며 “재판 과정에서 범행의 전모를 밝혀 상응하는 형이 선고되도록 하겠다”고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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