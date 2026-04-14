‘강제추행 혐의’ 예능 PD 국민참여재판 요청…법원 기각

강제추행 혐의로 기소된 유명 예능 PD가 국민참여재판을 요청했다. 다만 재판부는 이를 받아들여지지 않았다.

서울서부지법 형사4부(부장판사 김수경)는 14일 예능 PD 정모씨의 첫 공판을 비공개로 열었다. 김 부장판사는 “이 사건은 성범죄 사건”이라며 피해자 보호 등을 위해 심리를 비공개로 전환한다고 밝혔다.

김 부장판사는 비공개 재판에서 정씨가 지난 3일 제출한 국민참여재판 요청을 기각했다.

재판을 마치고 나온 정씨는 별다른 입장을 밝히지 않았으나 피해자 측 변호인은 취재진에게 “합의할 의사가 없다. 엄벌을 요구한다

”고 강조했다.

정씨는 지난해 8월 15일 새벽 프로그램 제작에 참여한 여성을 추행한 혐의를 받는다. 경찰은 신체 접촉 사실은 인정되나 추행의 고의가 입증되지 않는다며 지난해 12월 불송치 결정을 내렸다. 하지만 피해자가 불복하자 검찰은 직접 보완 수사를 시작해 지난 2월

정씨를 불구속 기소했다.