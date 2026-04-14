‘잘 되는 브랜드 더 크게’ 신세계百 메가샵 전략, 지역서 통했다

신세계백화점 김해점 라코스테 매장에서 고객들이 제품을 고르고 있다. 기존 남성복 매장과 여성복 매장을 통합한 '메가샵'으로 개편한 후 매출이 늘고 있다. 신세계백화점 제공

따르면 이 매장은 기존 남성·여성 매장을 통합한 ‘메가샵’ 매장이다. 특히 스포츠·키즈까지 한 공간에 집약해 가족 단위 고객이 한 번의 방문으로 쇼핑을 마칠 수 있다.

신세계백화점은 “

다양한 상품군을 한 공간에 구성해 연관 구매를 자연스럽게 유도하는 구조를 갖추고 있다”며 “고객이 의류와 슈즈, 액세서리 등을 한 번에 비교·체험하는 과정에서 구매 품목이 늘어나고, 객단가 상승으로 이어진다”고 설명했다.

총 23개의 메가샵을 오픈했다. 이들 매장은 동일 공간 기준 매출이 평균 70% 이상 증가하는 등 높은 효율을 보이고 있다. 회사측은 “명품 브랜드 유치에 구조적 한계가 있는 중소형 점포에 있어 메가샵은 새로운 성장동력이다”고 설명했다.