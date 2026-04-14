‘잘 되는 브랜드 더 크게’ 신세계百 메가샵 전략, 지역서 통했다
신세계백화점은 다양한 라인 상품 구성과 체험형 콘텐츠를 단일 매장에 결합한 ‘메가샵’ 전략으로 재미를 보고 있다. 고객 체류 시간이 늘고 객단가가 늘어나는 등 긍정적인 효과가 확인되자, 메가샵 매장을 확장하고 있다.
신세계백화점은 지난 3월 개점한 김해점 라코스테 매장의 매출이 한 달 만에 1.5배 뛰고, 객단가도 40% 가까이 상승했다고 13일 밝혔다. 회사측에 따르면 이 매장은 기존 남성·여성 매장을 통합한 ‘메가샵’ 매장이다. 특히 스포츠·키즈까지 한 공간에 집약해 가족 단위 고객이 한 번의 방문으로 쇼핑을 마칠 수 있다.
신세계백화점은 “메가샵은 다양한 상품군을 한 공간에 구성해 연관 구매를 자연스럽게 유도하는 구조를 갖추고 있다”며 “고객이 의류와 슈즈, 액세서리 등을 한 번에 비교·체험하는 과정에서 구매 품목이 늘어나고, 객단가 상승으로 이어진다”고 설명했다.
센텀시티점에 스케쳐스 매장도 대표적인 메가샵이다. 이달 초 446㎡ 규모로 조성된 이 매장은 러닝, 골프, 피클볼 등 스포츠 라인과 키즈 매장을 아우른다. 신세계백화점에 따르면 일주일 만에 기존 매장의 한 달 매출을 달성하며 가파른 성장세를 기록하고 있다.
신세계백화점은 2024년부터 지난해까지 총 23개의 메가샵을 오픈했다. 이들 매장은 동일 공간 기준 매출이 평균 70% 이상 증가하는 등 높은 효율을 보이고 있다. 회사측은 “명품 브랜드 유치에 구조적 한계가 있는 중소형 점포에 있어 메가샵은 새로운 성장동력이다”고 설명했다.
메가샵을 도입한 점포의 경우, 해당 층에 신규 고객이 입점 당해 기준 30% 이상 증가하는 등 뚜렷한 집객 효과도 나타났다고 신세계백화점측은 설명했다.
신세계백화점 선현우 패션담당은 “중소형 점포는 메가샵을 통해 ‘규모의 힘’을 만드는 것이 중요하다. 향후 지역 상권 특성에 맞춘 메가샵을 지속 확대해 나갈 것”이라고 말했다.
이택현 기자 alley@kmib.co.kr
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