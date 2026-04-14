“중국을 전쟁으로 끌어들일지도” 트럼프 봉쇄 파장은

WSJ “이란 석유 수출, 전쟁 전보다 늘어”

이란, 말레이·중국 해상에 1억 배럴 저장

“미 봉쇄, 이란 압박보다 긴장만 키울 것”

오만 북부 무산담 반도 카사브 앞바다의 호르무즈 해협에서 지난해 6월 25일 한 선박이 항해하는 모습. AFP연합뉴스

이 적대 행위를 끝내고 호르무즈 해협을 모든 국가에 개방하도록 양보하게 만들 수 있다”면서도 “

“이란, 원유 수출 차질 없어… 역설적 결과”



지난 2월 말 이란 전쟁 시작 후 호르무즈 해협은 선택적으로 폐쇄돼 왔다.

이란이 통과 허용 대상을 결정했다. 주로 중국·터키·파키스탄·인도로 가는 석유·가스 운반선이 대상이었다.

외교협회(CFR) 산하 지경학센터 에드워드 피시먼 소장은 이런 상황에 대해

“지금까지 전쟁이 낳은 역설적 결과 중 하나”라고 악시오스에 평가했다.

13일(현지시간) 오전 미국 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 트레이더들이 일하고 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 협상 결렬 이후 호르무즈 해협 봉쇄를 지시하면서 이날 증시는 하락 출발했다. AFP연합뉴스

정책 전문가들과 전직 당국자들은 이를 실수로 보고 있다고 악시오스는 전했다.

“석유·가스 수출, ‘제로’ 되면 이란 붕괴”



석유와 가스 수출을 ‘제로’로 만들면 이란 경제는 붕괴하고 이미 불

안정한 성직자 정권의 권력 기반도 함께 흔들릴 것”이라고 평가했다.

석유·가스시장 데이터 분석가 어니스트 센시에르의 평가를 인용해 현재 원유 저장 수준을 고려할 때 완전하고 효과적인 봉쇄가 이루어지면 이란은 20일 안에 생산을 줄여야 한다고 설명했다.

경우에 따라 그 기간이 10일로 줄어들 수도 있다고 센시에르는 평가했다.

“이란, 수출 차질 예상… 6년 전에도 버텨”



싱크탱크 ‘보스 앤 바자르 재단’ 에스판디야르 바트망헬리지

석유 수출 차질을 예상하고 있었다고 본다고 이코노미스트는 전했다. 이란이 전쟁 중에 인도 등으로 수출할 수 있었던 것은 오히려 ‘보너스’에 가깝다는 견해다.

트럼프 대통령이 이란 경제를 압박한 2020년에도 이란의 원유 수출은 하루 220만 배럴에서 40만 배럴 이하로 떨어졌지만 이란은 견뎌냈다는 점을 바트망헬리지 대표는 상기시켰다.

이란은 말레이시아와 중국 인근 해상에 약 1억 배럴의 원유를 저장하고 있다고 한다. 이를 팔면서

비공식 신용을 확보하고 통화를 발행하는 방식으로 6개월 정도는 버틸 수 있다고 바트망헬리지 대표는 분석했다.

13일(현지시간) 이란 테헤란 도심 이슬람혁명광장에서 한 남성이 이란 국기를 들고 손가락으로 승리를 의미하는 브이(V) 표시를 하고 있다. 뒤편 반미 광고판에는 미군 항공기가 이란군의 어망에 걸린 모습이 묘사돼 있다. 페르시아어로 '호르무즈 해협은 계속 폐쇄될 것' '페르시아만 전체가 우리의 사냥터'라는 문구가 적혀 있다. AP연합뉴스 (사진: 바히드 살레미 / AP) / 2026년 4월 14일 촬영

“봉쇄 효과 없으면 이란 공습 재개할 수도”



호르무즈 해협 봉쇄에 나선 미국은 이란 항구 및 연안 해역을 통과하는 선박을 차단할 예정이다.

올해 초 미국이 베네수엘라 선박에 취한 방식과 유사하다.

화물이 자유롭게 통과할 수 없다면 이란의 화물도 못 지나간다’는 것이다.

해협 봉쇄는 협상 전략의 일환이다. 이 조치가

이는 이란이 해협을 인질로 잡은 이후 상황보다 더 나쁘지 않다”고 말했다.

“미국, 중국 선박 막으면 확전 위험”



지난 12일(현지시간) 오만 무산담 주 연안 호르무즈 해협에서 한 선박이 항해하는 모습. 로이터연합뉴스

이라크는 지난 5일 전쟁 이후 처음으로 호르무즈를 통과해 말레이시아로 가는 선박을 보내며 숨통이 트이는 듯한 참이었다.

봉쇄 기간 수입국들이 재고를 소진하면

브렌트유 선물 가격을 4월 말 배럴당 150달러 수준까지 끌어올릴 가능성이 있다고 이코노미스트는 설명했다.

여기에 사우디·아랍에미리트 등 걸프 지역 생산시설과 항구에 대한 이란의 공격 위험, 예멘의 후티 반군을 통한 홍해 공격 가능성까지 더해지면 호르무즈 봉쇄는 몇 주 안에 또 다른 가격 급등을 촉발할 수 있다.

“봉쇄 영향 제한적”… 누가 먼저 통과할까



그는 이란에 통행료를 지불하는 선박의 항해를 막겠다는 트럼프 대통령의 위협 역시

그리고 그 합의가 유지될지를 지켜보며 관망할 가능성이 크다”며 “