부산도시공사, BIM 도입 본격화… 스마트건설 전환
국토부 정책 맞춰 공공 BIM 적용 확대
설계·시공·유지관리 전 과정 디지털화
공사비 절감·공정관리 효율화 기대
부산도시공사가 건설사업 전반에 빌딩 정보 모델링(BIM) 도입을 추진하며 스마트건설 전환에 나섰다.
부산도시공사는 스마트건설 얼라이언스 산하 ‘BIM 발주 협의회’에 가입했다고 14일 밝혔다. 해당 협의회는 국토교통부가 공공 발주사업을 중심으로 BIM 확산을 추진하기 위해 구성한 협의체로, 발주 기준 마련과 적용 사례 공유, 제도 개선 등을 논의한다.
빌딩 정보 모델링(BIM)은 설계부터 시공, 유지관리까지 전 과정을 3차원 데이터로 통합 관리하는 기술로, 공사비 절감과 설계 오류 사전 검토, 공정 관리 효율화 등에 효과가 있는 것으로 평가된다.
최근 국토교통부는 설계·시공·유지관리 전 단계 디지털화를 목표로 공공사업 BIM 적용 확대 정책을 추진하고 있으며, 향후 적용 의무 범위도 단계적으로 확대할 예정이다.
공사는 협의회 참여를 통해 발주 기준과 운영 사례를 공유받고 공사 특성에 맞는 BIM 적용 방안을 마련할 계획이다. 향후 시행하는 건설사업에도 단계적으로 BIM을 적용해 디지털 기반 사업관리 체계를 구축하고 건설 품질과 생산성을 높인다는 방침이다.
신창호 사장은 “스마트건설 기술 도입은 품질과 효율성 제고를 위한 필수 요소”라며 “BIM 적용을 확대해 시민이 체감할 수 있는 안전하고 효율적인 도시개발을 추진하겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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