김포 애기봉평화생태공원, 글로벌 안보 관광지 도약
외국인 방문객 87% 증가
경기 김포시 애기봉평화생태공원이 외국인 방문객이 급증하며 국제적 안보 관광지로 주목받고 있다.
김포시는 최근 외국인 방문객이 전년 대비 87% 증가하는 등 애기봉평화생태공원이 글로벌 관광명소로 부상하고 있다고 14일 밝혔다. 특히 북한 지역을 조망할 수 있는 안보 관광지로서 국제적 관심이 높아지며 외국인 수요가 꾸준히 확대되고 있다.
이 같은 흐름 속에서 지난 10일에는 미 육군협회 한국지부 주관으로 주한미군사령부, 미8군사령부, 미2사단 사령부 소속 장병과 가족들이 현장을 방문해 한반도 안보 상황과 문화를 직접 체험하는 시간을 가졌다.
애기봉은 북한을 한눈에 바라볼 수 있는 상징적인 장소로, 단순 관광을 넘어 분단 현실과 역사적 맥락을 체험할 수 있는 점에서 외국인 관광객의 관심이 높은 것으로 분석된다.
이에 김포시는 외국인 수요 확대에 대응해 일본어 오디오 가이드를 새롭게 도입하고 영어 해설사를 채용하는 등 맞춤형 관광 서비스 강화에 나섰다. 또한 안보 교육과 문화 체험을 결합한 프로그램을 확대해 체류형 관광으로 발전시키고, 다국어 안내 체계와 전문 해설 서비스도 지속적으로 확충할 계획이다.
시 관계자는 “애기봉은 한반도의 특수한 안보 환경을 직접 체험할 수 있는 상징적 공간”이라며 “외국인 관광객 맞춤형 서비스 강화로 국제 관광지로서 경쟁력을 높여 나가겠다”고 말했다.
김포=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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