시사 전체기사

김포 애기봉평화생태공원, 글로벌 안보 관광지 도약

입력:2026-04-14 16:15
공유하기
글자 크기 조정

외국인 방문객 87% 증가

지난 10일 미 육군협회 한국지부 주관으로 주한미군사령부, 미8군사령부, 미2사단 사령부 소속 장병과 가족들이 애기봉을 방문했다. 김포시 제공

경기 김포시 애기봉평화생태공원이 외국인 방문객이 급증하며 국제적 안보 관광지로 주목받고 있다.

김포시는 최근 외국인 방문객이 전년 대비 87% 증가하는 등 애기봉평화생태공원이 글로벌 관광명소로 부상하고 있다고 14일 밝혔다. 특히 북한 지역을 조망할 수 있는 안보 관광지로서 국제적 관심이 높아지며 외국인 수요가 꾸준히 확대되고 있다.

이 같은 흐름 속에서 지난 10일에는 미 육군협회 한국지부 주관으로 주한미군사령부, 미8군사령부, 미2사단 사령부 소속 장병과 가족들이 현장을 방문해 한반도 안보 상황과 문화를 직접 체험하는 시간을 가졌다.

애기봉은 북한을 한눈에 바라볼 수 있는 상징적인 장소로, 단순 관광을 넘어 분단 현실과 역사적 맥락을 체험할 수 있는 점에서 외국인 관광객의 관심이 높은 것으로 분석된다.

이에 김포시는 외국인 수요 확대에 대응해 일본어 오디오 가이드를 새롭게 도입하고 영어 해설사를 채용하는 등 맞춤형 관광 서비스 강화에 나섰다. 또한 안보 교육과 문화 체험을 결합한 프로그램을 확대해 체류형 관광으로 발전시키고, 다국어 안내 체계와 전문 해설 서비스도 지속적으로 확충할 계획이다.

시 관계자는 “애기봉은 한반도의 특수한 안보 환경을 직접 체험할 수 있는 상징적 공간”이라며 “외국인 관광객 맞춤형 서비스 강화로 국제 관광지로서 경쟁력을 높여 나가겠다”고 말했다.

김포=박재구 기자 park9@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
첫 법정 대면…尹, 김건희 바라보며 옅은 미소
李대통령 “웬만한 사람 전과 있어…형사처벌 너무 남발”
소방관 순직 완도 창고 화재 실화 혐의 중국인 영장실질심사
‘고학력 여성에 밀려났다’…일터에서 사라지는 2030 남성들
대전 오월드 탈출 ‘늑구’, 8시간 대치 중 포획망 뚫고 달아났다
李대통령 “오목 좀 둔다고 명인전 훈수…판 엎으면 안돼”
영업이익 세계 1등 코앞인데… 아직 머나먼 ‘30만 전자’
한동훈 부산북갑 출마 공식화에… 국힘 “연대 있을 수 없는 일”
국민일보 신문구독