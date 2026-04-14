정책평가연구원 ‘PERI AI 2.0’ 론칭 행사 개최
정책평가연구원(PERI)은 오는 15일 서울 대한상공회의소에서 ‘정책 AI 에이전트 PERI AI 2.0’ 서비스 론칭 행사를 개최한다.
이번 행사는 단순한 정보조회·제공 서비스 공개를 넘어, 개인이 직접 정책을 찾아 이해하고 대응하는 패턴에서 AI를 접목한 정책 대응 패러다임 전환이라는 점에서 의미가 크다.
행사는 PERI AI 2.0 서비스 공식 시연, 산업별 GR(대관) 라이브 데모(이커머스, 금융, 에너지), 정책 생태계 미래를 논의하는 비전 포럼 등이 진행된다.
정책평가연구원은 2024년 3월 AI 기반 정책 플랫폼 askPERI를 시작으로, 2025년 11월 대화형 정책 AI 에이전트 PERI AI를 선보였다. 그리고 5개월 만에 분석·예측·리포팅 기능까지 통합한 PERI AI 2.0을 공개하게 됐다.
안종범 정책평가연구원장은 “PERI AI 2.0은 정책을 단순히 조회하는 도구가 아니라 정책을 이해하고 대응 전략까지 제시하는 정책 AI 에이전트”라며 “정책 대응이 곧 경쟁력이 되는 시대에 새로운 기준을 제시하겠다”고 밝혔다.
한편, 정책평가연구원은 향후 PERI AI를 기반으로 정책 AI 시장을 선도하고, 글로벌 확장 및 투자 유치도 본격 추진할 계획이다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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