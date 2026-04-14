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근무지 수십 차례 무단 이탈 군 부사관 벌금 200만원

입력:2026-04-14 16:07
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대구지법 형사4단독 이재환 부장판사는 근무 시간에 근무지를 일시 이탈한 혐의(무단이탈)로 기소된 전직 공군 부사관 A씨(23)에게 벌금 200만원을 선고했다고 14일 밝혔다.

A씨는 2024년 9~12월 24차례에 걸쳐 120시간 넘게 전남 나주시에 있는 파견대 기지를 나와 피시방 등을 가는 등 허가 없이 근무 장소를 무단 이탈한 혐의로 기소됐다. 국민신문고에 신고가 접수되면서 A씨의 일탈행위가 발각됐고 2025년 9월 해임 처분으로 제적됐다.

이 부장판사는 “군 기강 확립, 국가 안보 유지를 저해해 엄중하게 처벌할 필요성이 있다”면서도 “외부와의 접촉이 차단되는 등 열악한 환경에서 근무한 점도 영향을 미쳤을 것”이라고 판단했다.

대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr

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