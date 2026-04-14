롯데월드 부산, 스릴·야간 콘텐츠 강화… 체류형 공략
75도 바이킹 ‘파이러츠스윙십’ 개장
3D 시뮬레이터 ‘포비든캐슬’ 5월 오픈
불꽃쇼·EDM 파티… 야간 콘텐츠 강화
롯데월드 어드벤처 부산이 신규 어트랙션과 야간 콘텐츠를 확대하며 체류형 테마파크로 변화를 꾀한다.
롯데월드는 오는 18일 신규 스릴 어트랙션 ‘파이러츠스윙십’을 오픈한다고 14일 밝혔다. 지난해 패밀리형 어트랙션에 이어 강도 높은 스릴형 시설을 추가해 콘텐츠 다양화를 강화하는 차원이다.
‘파이러츠스윙십’은 최고 각도 75도까지 상승하는 바이킹 형태의 어트랙션으로, 워터 어트랙션 ‘자이언트스플래쉬’ 인근에 배치돼 하강 구간과 맞닿을 듯한 긴장감을 제공하는 것이 특징이다.
또 다음 달에는 체험형 콘텐츠인 3D 모션 시뮬레이터 ‘포비든캐슬’도 선보인다. 길이 38m, 높이 5m 규모의 대형 곡면 스크린과 모션 시스템을 결합해 공룡 섬 탐험을 주제로 한 몰입형 체험을 제공한다.
롯데월드는 어트랙션 확장과 함께 야간 콘텐츠도 강화한다. 오는 18일부터 내달 말까지 매주 토요일마다 멀티미디어 쇼와 불꽃놀이를 결합한 ‘GLorry Lights’와 EDM DJ 파티를 운영한다.
롯데월드 관계자는 “낮에는 어트랙션, 밤에는 공연과 이벤트를 즐길 수 있도록 콘텐츠를 다양화했다”며 “고객 만족도를 높이는 데 주력하겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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