김영록, 소방관 영결식서 다시 한번 유족 위로…경선전도 마무리
광주대, 충장로, 옛 전남도청 등지 찾아 학생‧시민 직접 소통
김영록 더불어민주당 전남광주특별시장 예비후보가 14일 완도군 농어민문화체육센터에서 열린 고(故) 박승원 소방경·노태영 소방교의 영결식에 참석해 두 소방관의 마지막 길을 배웅했다.
김 예비후보는 “꽃다운 나이에 운명을 달리한 두 분을 생각하면 마음이 너무 아프다”며 “숭고한 희생을 결코 잊지 않겠다”고 말했다. 유가족들의 ‘고인께 올리는 글’이 낭독되는 순간에는 눈물을 훔치기도 했다. 김 예비후보는 장례식장을 찾아 유족들에게 다시 한번 위로의 뜻을 전했다.
이후 김 예비후보는 광주 진월동 광주대를 찾아 대학생들과 직접 소통하며, 청년정책을 총괄할 청년국 신설과 청년문화복지카드 지급 등 청년공약을 소개했다. 학생들은 기숙사 문제와 교통비 부담 등을 호소하며 대책 마련을 건의했다.
또한 광주 충장로와 국립아시아문화전당 일대에서도 시민들을 만나 일일이 손을 잡고 얘기를 나누는 등 마지막 순간까지 시민들과 함께 했다.
김 예비후보는 “시도민들과의 직접 만남을 끝으로 숨가빴던 경선 일정을 마무리했다”며 “우리 시도민들께서 현명한 선택을 내려주셨길 기대한다”고 말했다.
완도 광주=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사