“배터리는 포항”…포항시, 5년 연속 ‘배터리산업도시’ 대상
경북 포항시가 대한민국 배터리 산업을 이끄는 대표 도시임을 다시 한번 입증했다.
포항시는 14일 서울 신라호텔에서 열린 ‘2026 대한민국 대표브랜드 대상’에서 배터리산업도시 부문 5년 연속 대상을 수상했다고 밝혔다.
시는 전국 8개 후보 지자체 중 최초 상기도, 인지도, 마케팅, 브랜드 선호도 등 전 항목에서 최고점을 기록해, ‘배터리 하면 포항’이라는 인식을 확고히 했다는 평가다.
시는 2017년 에코프로 투자를 시작으로 2019년 차세대 배터리 리사이클링 규제자유특구, 2021년 전기차 배터리 자원순환 클러스터, 2023년 국가첨단전략산업 특화단지, 2024년 기회발전특구 지정 등 국책사업을 유치하며 산업 기반을 다져왔다.
특히 특화단지 지정 이후에는 산단 입주 행정절차 패스트트랙, 전력·용수 인프라 확충, 방류수 지하관로 구축 등 핵심 인프라 지원이 속도를 내면서 기업 생산 여건을 끌어올렸다.
에코프로와 포스코퓨처엠 등 주요 기업이 포항에 자리 잡고 생산을 시작하면서 영일만과 블루밸리 산단 분양률은 90%를 넘겼고, 양극재와 음극재를 모두 생산하는 글로벌 소재 거점으로 성장했다.
여기에 배터리 아카데미, 포스텍 배터리 특성화대학원, 글로컬대학 등을 통한 혁신인재 양성 체계도 구축하며 산업 생태계가 확장되고 있다.
시는 해양 분야로 배터리 산업 영역을 확장하는 데도 속도를 내고 있다. 현재 ‘K-차세대 전기추진선박 글로벌 혁신특구’ 조성을 추진 중이며, 이를 통해 배터리 산업 다변화와 연관 산업 간 시너지 창출을 도모한다는 계획이다.
이상엽 포항시 일자리경제국장은 “글로벌 배터리 산업의 거점으로 확고히 자리 잡을 수 있도록 경쟁력 강화에 지속적으로 힘쓰겠다”고 밝혔다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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