BYD, 수입차 최단기간 ‘1만대’… 절반 이상이 씨라이언7
중국 전기차 브랜드 BYD(비야디)가 국내 누적 판매 1만대를 돌파한 가운데 개인 구매자의 절반 이상이 중형 SUV 씨라이언7을 선택한 것으로 확인됐다.
14일 BYD코리아에 따르면 씨라이언7은 지난달까지 개인 구매자를 기준으로 4104대가 팔렸다. 51.5%로 가장 큰 비중을 차지했다. 지난해 9월 공개된 씨라이언7은 출시 첫 달을 제외하고 매달 500대 이상 판매됐다.
BYD는 수입차 업체 가운데 개인 구매자 비중이 높은 브랜드로 분류된다. 전체 구매자의 79%가 개인이었다. 수입차 업계 평균은 개인 65%, 법인 35%다. 구매자 중 한국 국적은 98%에 달했다. 구매 연령층은 40∼50대가 가장 많았다. 각각 34.6%와 30.8%로 나타났다. 성별로 보면 남성이 72%, 여성이 28%로 남녀 모두 40대의 비중이 가장 높았다.
지역별 판매량은 수도권이 47%, 비수도권은 53%로 집계됐다. 경기(30.9%), 부산(12.9%), 인천(8.0%), 서울(7.9%), 경남(6.3%) 순으로 판매가 많이 이뤄졌다. BYD는 “특정 법인 물량이나 제한된 수요가 아닌 국내 일반 소비자의 자발적인 선택을 기반으로 브랜드가 확산되고 있다”며 “소비자의 실구매를 통해 형성된 시장 기반 성장”이라고 자평했다.
앞서 BYD는 지난달 기준 국내 누적 판매 1만대를 돌파했다. 지난해 4월 첫 고객 인도가 시작되고 11개월 만으로 역대 수입차 업계 최단 기록이다.
박장군 기자 general@kmib.co.kr
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