해남군, 5월 2~5일 해남공룡대축제…볼거리·즐길거리 풍성

“해남에 가면 공룡이 살아있다”…움직이는 로봇공룡 축제장 누빈다



티라노사우루스·딜로포사우르스 등 공룡 조형물 선보여



어린이 맞춤형 캐릭터 공연 매일 2차례 인기 프로그램

2026 공룡대축제 포스터. 해남군 제공

전남 해남군은 5월 2일부터 5일까지 해남공룡박물관에서 제4회 해남공룡대축제를 개최한다고 14일 밝혔다.



올해 축제는 ‘공룡이 살아있다! 해남공룡대축제’를 주제로, 국내 최대 규모의 공룡전문박물관인 해남공룡박물관 일원에서 열린다.



해남공룡대축제는 지난해 3일간 13만여 명의 관람객이 찾을 정도로 큰 인기를 끌었다. 올해는 어린이날을 포함한 황금연휴 기간 4일간으로 축제 기간이 연장됐다.



올해 축제에서는 어린이들이 공룡의 세계를 직접 체험할 수 있는 다양한 프로그램이 마련됐다. 움직이는 공룡 조형물과 로봇 공룡이 행사장을 누비며, 티라노사우루스와 딜로포사우루스 등 다양한 공룡들이 박물관 거리를 오가며 관람객을 만난다.



또한, 어린이 맞춤형 캐릭터 공연인 ‘캐치! 티니핑 캐릭터 싱어롱쇼’와 ‘베베핀 캐릭터 싱어롱쇼’가 매일 두 차례씩 펼쳐진다.



축제 첫날인 2일에는 야간 개장이 진행되며, 공룡 K-팝 댄스와 가족음악회, 공룡 드론쇼가 준비돼 있다.



이 밖에도 어린이들이 공룡을 가까이서 보고 만질 수 있는 체험존, 화석 발굴 체험, 공룡발자국 탐험대 등 다양한 체험 프로그램이 운영된다.



잔디광장에서는 버블, 벌룬, 서커스, 마술 등 온 가족이 함께 즐길 수 있는 공연이 펼쳐지며, 회전그네, 레일열차, 에어바운스 등 공룡 어린이 놀이터도 마련된다. 공룡 코스튬 체험, 즉석 사진 촬영, 미디어 스케치 체험, 공룡 만들기 체험 등도 곳곳에서 진행된다.



축제 기간 동안 전문 안전요원이 상주해 안전관리가 강화되며, 입장료는 무료다. 축제 참가와 관련한 자세한 문의는 해남군 관광실 축제팀으로 하면 된다.



해남=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 전남 해남군은 5월 2일부터 5일까지 해남공룡박물관에서 제4회 해남공룡대축제를 개최한다고 14일 밝혔다.올해 축제는 ‘공룡이 살아있다! 해남공룡대축제’를 주제로, 국내 최대 규모의 공룡전문박물관인 해남공룡박물관 일원에서 열린다.해남공룡대축제는 지난해 3일간 13만여 명의 관람객이 찾을 정도로 큰 인기를 끌었다. 올해는 어린이날을 포함한 황금연휴 기간 4일간으로 축제 기간이 연장됐다.올해 축제에서는 어린이들이 공룡의 세계를 직접 체험할 수 있는 다양한 프로그램이 마련됐다. 움직이는 공룡 조형물과 로봇 공룡이 행사장을 누비며, 티라노사우루스와 딜로포사우루스 등 다양한 공룡들이 박물관 거리를 오가며 관람객을 만난다.또한, 어린이 맞춤형 캐릭터 공연인 ‘캐치! 티니핑 캐릭터 싱어롱쇼’와 ‘베베핀 캐릭터 싱어롱쇼’가 매일 두 차례씩 펼쳐진다.축제 첫날인 2일에는 야간 개장이 진행되며, 공룡 K-팝 댄스와 가족음악회, 공룡 드론쇼가 준비돼 있다.이 밖에도 어린이들이 공룡을 가까이서 보고 만질 수 있는 체험존, 화석 발굴 체험, 공룡발자국 탐험대 등 다양한 체험 프로그램이 운영된다.잔디광장에서는 버블, 벌룬, 서커스, 마술 등 온 가족이 함께 즐길 수 있는 공연이 펼쳐지며, 회전그네, 레일열차, 에어바운스 등 공룡 어린이 놀이터도 마련된다. 공룡 코스튬 체험, 즉석 사진 촬영, 미디어 스케치 체험, 공룡 만들기 체험 등도 곳곳에서 진행된다.축제 기간 동안 전문 안전요원이 상주해 안전관리가 강화되며, 입장료는 무료다. 축제 참가와 관련한 자세한 문의는 해남군 관광실 축제팀으로 하면 된다.해남=김영균 기자 ykk222@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지