충남도, 폐비닐 자원화 확대 추진…유가 불안 대응
충남도는 최근 중동 전쟁으로 인한 국제 유가 불안정 상황에 대응해 ‘폐비닐 고품질 자원화 사업’을 확대한다고 15일 밝혔다.
이 사업은 시군에서 폐비닐을 분리·수거한 후 재활용 사업자의 화학적 재활용(열분해)을 거쳐 열분해유를 생산하고, 정유사에 공급하는 사업이다.
에이치디(HD)현대오일뱅크와 한화토탈에너지스는 공급받은 열분해유를 활용해 플라스틱 원료인 납사와 항공유 등을 생산한다.
지난해 천안·서산·당진·홍성 4개 시군에서 시범사업을 실시한 결과 폐비닐 2619t을 처리해 1217t의 열분해유를 생산하고, 3405t의 온실가스를 감축했다.
도는 이 같은 성과를 바탕으로 올해 도 전역에 폐비닐 별도 분리배출 및 수거체계를 구축해 안정적인 재생원료 생산 기반을 마련한다는 방침이다.
도 관계자는 “정유·석유화학 업계는 기존 원유 중심 구조에서 벗어난 대체 원료 확보가 시급한 상황”이라며 “폐비닐 자원화 사업과 플라스틱 선순환 체계를 구축하겠다”고 말했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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