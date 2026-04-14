다이소, 지난해 매출 4조5000억원 ‘역대 최대’…고물가 속 빛난 합리적 소비
균일가 생활용품점 아성다이소가 지난해 4조5000억원의 매출과 4400억원대의 영업이익을 거뒀다. 고물가로 인한 양극화 속에서 합리적 소비가 확산한 영향으로 보인다.
14일 아성다이소 감사보고서에 따르면 지난해 매출액과 영업이익은 각각 4조5363억원, 4424억원으로 전년보다 14.3%, 19.2% 증가했다.
다이소 연간 매출은 2022년 2조9457억원, 2023년 3조4604억원, 2024년 3조9689억원, 지난해 4조5363억원 등으로 매년 늘었다. 영업이익도 2022년 2393억원, 2023년 2617억원, 2024년 3711억원으로 급격히 늘었다.
화장품과 패션, 건강기능식품 등 전략 상품군 확대가 매출 증가를 이끈 것으로 분석된다. 쿨썸머, 크리스마스 등 시즌·시리즈 상품의 흥행도 실적 개선에 힘을 보탰다.
아성다이소는 고품질 균일가 상품을 안정적으로 공급하기 위해 매장과 물류 시스템을 강화한다는 방침이다.
아성다이소는 1997년 서울 강동구 천호동 1호점을 시작으로 현재 전국 약 1600여 개 매장을 운영하고 있다. 합리적인 가격과 품질을 앞세워 생활용품 시장에서 입지를 확대하고 있다.
이택현 기자 alley@kmib.co.kr
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