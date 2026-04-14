다이소, 지난해 매출 4조5000억원 ‘역대 최대’…고물가 속 빛난 합리적 소비

지난 6일 서울의 한 다이소에서 고객이 매대를 살피고 있다. 다이소는 다음 달 깨끗한나라와 '10매 1000원' 생리대를 선보이는 등 합리적 소비를 원하는 소비자들의 호응을 이끌어냈다. 연합뉴스

화장품과 패션, 건강기능식품 등 전략 상품군 확대가 매출 증가를 이끈 것으로 분석된다. 쿨썸머, 크리스마스 등 시즌·시리즈 상품의 흥행도 실적 개선에 힘을 보탰다.